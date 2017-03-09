Начато расследование по отрицанию советской агрессии 13 января 1991 года

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BNS
четверг, 9 марта 2017 г. 13:47
Литовские правоохранительные органы начали досудебное расследование в связи с отрицанием советской агрессии 13 января 1991 года.
1991 Sausio 13-oji
© K.Svėrio nuotr.

Расследование начато после получения информации об издании, выпущенном на литовском языке, в котором, согласно подозрениям, не соответствующими реальности утверждениями публично отрицается агрессия советских властей и ей дается тенденциозная оценка, заявила в четверг Генпрокуратура.

Досудебное расследование публичного одобрения международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии в отношении Литвы и ее жителей, их отрицания или грубого принижения организует Вильнюсская окружная прокуратура.

"Автор не гражданин Литовской Республики и не житель Литвы. На этой начальной стадии расследования прокуратура не может предоставить более детальную информацию", - сообщила BNS представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Элена Мартинонене.

По ее словам, в книге отрицается то, что литовскими судами признано доказательством кровавых событий. В одном из дел о событиях 13 января суд принял решение еще в 1999 году, другое дело рассматривает Вильнюсский окружной суд.

За отрицание советской агрессии закон предусматривает штраф или ограничение свободы, либо арест, либо лишение свободы сроком до двух лет.

BNS
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