Начата реставрация поместья, которое прежде принадлежало Успасских

Готовятся к реставрации Калнабяржского поместья (Кедайняйский район), которое забрали у компании, принадлежавшей концерну Vikondа.

Департамент культурного наследия (ДКН) сообщил, что в соответствии "с проектом, подготовленным "Литовскими памятниками", уже начали чинить крышу здания". В этом году планируют завершить ремонт крыши, а в следующем - если будет выделено достаточно средств, то приведут в порядок фасад, фундамент и окна.

Работы финансируются в рамках программы ДКН на 2017 год. На реставрацию крыши из госбюджета выделили 160 000 евро.

Это поместье на 10 лет было передано благотворительному фонду In Corpore LT, который намерен использовать здание для реабилитации военных и полицейских.

Калнабяржское поместье внесено в реестр объектов культурного наследия. В 2012 г. решением Паневежского окружного суда его вернули государству. До этого поместье принадлежало компании основателя Партии труда Виктора Успасских Lukta, однако за строениями не присматривали, поэтому суд их национализировал.

Поместье состоит из жилого дома, хлева, риги, кузницы, фрагментов конюшни и парка. В исторических источниках это поместье начали часто упоминать в 1371–1372 гг, в период войн с крестоносцами.

Поместье принадлежало Радзивиллам, Чапскисам, Кошелевским, Столыпины. Столыпины во второй половине XIX г. реконструировали жилой дом. В 1910 г. в поместье провели телефон и телеграф, туда приезжали министры и другие госслужащие, неподалеку остановились сотни военных.

В 1940 г. поместье было национализировано, а в военное время уничтожено, вещи – разграблены. После войны там открыли колонию для несовершеннолетних, в 1949 г. – детский дом, а с 1959 г. – школу-интернат. Позже там разместилась администрация колхоза Žiburis.