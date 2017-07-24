Начался снос Лаздинайского бассейна

Снос здания должен был начаться раньше, однако работы тормозила необходимость отключить здание от инженерных сетей.

Вместо бассейна, построенного еще в советские времена, здесь появится многофункциональный оздоровительный центр с 50-метровыми плавательными дорожками.

Его строительство будет длиться полтора года. Как было объявлено ранее, стоимость проекта - 18,9 млн. евро.

«Он будет вмещать не только комплекс бассейнов, но и тренировочные залы, оздоровительные центры, бани. Центр в основном будет сосредоточен на оказание качественных лечебно-оздоровительных услуг», - в пресс-релизе сказал заместитель мэра Вильнюса Линас Кведаравичюс.

Малый бассейн с 25-метровыми дорожками мэрия построит в Фабийонишкес. Им будут пользоваться до появления нового комплекса в Лаздинай.