Началось судебное разбирательство о двуязычных табличках с названиями улиц в Вильюсе

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BNS
понедельник, 30 января 2017 г. 11:41
В Вильнюсском окружном суде (ВОС) в понедельник началось разбирательство по делу о табличках с названиями улиц на двух языках в Вильнюсе. Представитель правительства говорит, что надписи не на литовском языке противоречат законодательству и могут разжигать межнациональную рознь, муниципалитет утверждает, что у таких табличек чисто декоративная функция.
© DELFI montažas

Обратившаяся с жалобой в суд представитель правительства в Вильнюсском округе Вилда Вайчюнене говорит, что названия должны быть литовскими и только такими, как в официальном реестре адресов. Она подчеркнула, что названия улицам может давать только совет городского самоуправления, а не отдельные политики. Кроме того, В.Вайчюнене считает, что названия на иностранных языках могут разжигать межнациональную рознь.

Позицию представителя правительства в суде поддержали представители Государственной инспекции по языку и Государственной комиссии по литовскому языку.

Представитель горсовета Неринга Алексоните сказала, что на табличках записаны не новые официальные названия улиц, они вывешены с целью подчеркивать преимущества Вильнюса как многокультурного города, поощрять толерантность.

"Мы не согласны с мнением заявителя, что эти таблички - это новые названия улиц (...). Эти таблички не информационного характера, они не являются официальными указателями", - сказала в суде представитель горсовета Н. Аляксоните.

Девять табличек на улицах Zydu, Totoriu, Rusu, Lenku, Vokieciu, Islandu, Latviu, Karaimu и на площади Вашингтоно на литовском языке и на иностранных языках вывешены с конце 2015 года по инициативе руководства Вильнюсского горсовета.

BNS
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