Начало лета в Литве будет ветреным, дождливым и прохладным. Немного теплее должно быть на выходных. Суббота обещает быть солнечной, в воскресенье вновь станет пасмурно. Потеплеет лишь на следующей неделе.

В четверг, в первый день лета, в стране будет преобладать прохлада, много где пройдет дождь. Будет сильный западный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ожидаются осадки, 12-14 градусов. Днем облака станут реже, однако пройдет дождь, воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй в первой половине суток также будет дождливо, 9-11 градусов тепла. Днем будет преобладать небольшая облачность, временами дождь, до 15 градусов. На взморье ночью и утром будет облачно, дождь, 12-13 градусов. Днем должно проясниться, до 14 градусов.

В пятницу ситуация в целом не изменится, а столбики термометров зафиксируют чуть более высокую температуру. Сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, местами кратковременный дождь. Ночью и утром в Вильнюсе ожидается около 7-10, в Каунасе 10-12 градусов. Днем воздух прогреется до 17-18 градусов. В Шяуляй в первой половине суток, вероятно, будет ясно. Ночью 7, утром 9-11 градусов. Днем возможен дождь, около 17 градусов. На взморье будет преобладать переменная облачность. Ночью и утром термометры покажут 11-13, днем 15 градусов.

Суббота должна порадовать солнечной погодой, температура сильно не переменится. Ожидается средней силы северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно ясно. В первой половине суток 7-10, днем около 17-18 градусов. В Шяуляй будет также преобладать хорошая погода. Ночью и утром - небольшая облачность, дождя не предвидится. Ночью и утром преимущественно 10-12, днем 15-16 градусов.

В воскресенье будет более облачно, много где пройдет дождь, особенно после обеда, сильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность, к вечеру возможны осадки посильнее. Ночью и утром 8-10, днем 20 градусов. В Шяуляй - облачно, временами можно будет увидеть и солнце. Ночью и утром около 9-12, днем температура поднимется до 19 градусов. На взморье будет преимущественно облачно. В первой половине суток 12-13, днем 17 градусов. После обеда прогнозируют дождь.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник в Литве ожидается сильный дождь, гроза, а температура поднимется еще выше. Во вторник будет больше солнца и теплее, 19-23 градуса.