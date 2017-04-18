Начальником Военной академии Литвы стал генерал Вайчелюнас

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BNS
вторник, 18 апреля 2017 г. 16:43
Начальником Военной академии Литвы, согласно сообщению Минобороны, станет бригадный генерал Альгис Вайчелюнас.
Algis Vaičeliūnas
© DELFI (A.Didžgalvio nuotr.)

Руководство единственным в стране высшим военным учебным учреждением он в среду переймёт у полковника Раймундаса Матулиса, который пробыл на этом посту два года.

До последнего времени А.Вайчелюнас служил генеральным инспектором Минобороны.

Один из создателей Литовской армии А.Вайчелюнас службу начал в 1991 г., в 1996-м завершил учёбу а Академии начальников генштаба Бундесвера в Германии и был назначен начальником штаба бригады Сухопутных войск Geležinis Vilkas. Позднее возглавил Военную академию Литвы и международный Балтийский оборонный колледж в Эстонии.

А.Вайчелюнас также возглавлял Сводный штаб армии. Имеет степень магистра.

BNS
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