Начальником Военной академии Литвы стал генерал Вайчелюнас

Руководство единственным в стране высшим военным учебным учреждением он в среду переймёт у полковника Раймундаса Матулиса, который пробыл на этом посту два года.

До последнего времени А.Вайчелюнас служил генеральным инспектором Минобороны.

Один из создателей Литовской армии А.Вайчелюнас службу начал в 1991 г., в 1996-м завершил учёбу а Академии начальников генштаба Бундесвера в Германии и был назначен начальником штаба бригады Сухопутных войск Geležinis Vilkas. Позднее возглавил Военную академию Литвы и международный Балтийский оборонный колледж в Эстонии.

А.Вайчелюнас также возглавлял Сводный штаб армии. Имеет степень магистра.