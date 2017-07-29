На взморье – впечатляющие автомобили из США

 (10)
ru.DELFI.lt
суббота, 29 июля 2017 г. 14:44
Ревущие двигатели, флаги со звездами и громкий рок-н-ролл. Так в Клайпеде начался международный слет американских автомобилей и мотоциклов American Spirit.
© Mindaugas Milinis

В это году мероприятие отмечает свой первый юбилей. Оно проходит в 10-й раз.

В этом году на слет съехалось больше 40 американских автомобилей. В пятницу вечером колонна отправилась в Палангу.

В субботу, на Зимнем стадионе в Паланге, ждут всех, кто хотел бы увидеть американские авто. Будут выбирать самый красивый автомобиль.

В конце мероприятия пройдет "круиз" по улицам курорта (ул. Витауто, Даряус ир Гирено, Плиту, Ганиклу, Друскининку, Й.Басанавичяус, ал. Бирутес и ул. Кястучё.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

На взморье – впечатляющие автомобили из США (10)

На взморье – впечатляющие автомобили из США
Ревущие двигатели, флаги со звездами и громкий рок-н-ролл. Так в Клайпеде начался международный слет американских автомобилей и мотоциклов American Spirit.

По инициативе Грибаускайте сотни детей в первый раз увидели море (37)

По инициативе Грибаускайте сотни детей в первый раз увидели море
29 июля президент Литвы Даля Грибаускайте ездила в Палангу, где встретилась с детьми, приехавшими в лагерь со всей страны.

Известное с давних пор развлечение в Друскининкай не всем по карману (13)

Известное с давних пор развлечение в Друскининкай не всем по карману
Известное с середины XX в. и сохранившееся до наших дней развлечение в Друскининкай – поездка на судне Druskininkai в Лишкяву.

Решена судьба плотины в Бельмонтасе (16)

Решена судьба плотины в Бельмонтасе
Несмотря на то, что природоохранники призывали снести плотину в Бельмонтасе, это известное место в Вильнюсе сохранят.

Погода: ожидается 30-градусная жара (4)

Погода: ожидается 30-градусная жара
В выходные будет тепло, местами пройдут небольшие дожди – погода будет хорошей. На следующей неделе погода готовит нам сюрприз – воздух прогреется до 30 градусов.
Facebook друзья