На взморье – впечатляющие автомобили из США

Ревущие двигатели, флаги со звездами и громкий рок-н-ролл. Так в Клайпеде начался международный слет американских автомобилей и мотоциклов American Spirit.

В это году мероприятие отмечает свой первый юбилей. Оно проходит в 10-й раз.

В этом году на слет съехалось больше 40 американских автомобилей. В пятницу вечером колонна отправилась в Палангу.

В субботу, на Зимнем стадионе в Паланге, ждут всех, кто хотел бы увидеть американские авто. Будут выбирать самый красивый автомобиль.

В конце мероприятия пройдет "круиз" по улицам курорта (ул. Витауто, Даряус ир Гирено, Плиту, Ганиклу, Друскининку, Й.Басанавичяус, ал. Бирутес и ул. Кястучё.