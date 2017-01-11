На взморье учащаются наводнения

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ru.DELFI.lt
среда, 11 января 2017 г. 08:41
Привыкшие к начинавшимся на стыке февраля и марта весенним наводнениям жители взморья замечают, что они становятся чаще.
Gamta pamaryje
© A. Aleksėjūnienės nuotr./GRYNAS.lt

Как сообщает служба новостей телеканала ЛРТ, в этот сезон наводнение началось в конце декабря.

"Всего есть десять изолированных усадеб. Они поддерживают контакт, звонят. Сегодня звонили две семьи из деревни Шишос, просили продукты питания", - говорит главный специалист по гражданской безопасности районного самоуправления Шилуте Арвидас Городецкас.

Вода Немана охватила четырехсотметровый отрезок дороги Шилуте-Русне, парализовав жизнь жителей Русне. Их пугает прогноз специалистов, в соответствии с которым наводнение из-за уровня воды в реках может быть даже не два, а три раза в год.

Многие годы обещают продлить эстакаду, которая помогла бы избегнуть связанного с подъемом уровня воды неудобства, однако реализация затягивается. Вторую волну наводнений в Русне в этом году ожидают в феврале.

Прогнозируют, что грядущее наводнение будет намного больше.

По данным дирекции автомобильных дорог, во вторник вечером глубина воды на дороге Шилуте-Русне достигала 50 сантиметров.

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