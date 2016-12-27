На взморье разыгралась сильная буря

Старый год, кажется, хочет уйти из Литвы с треском. на взморье разразилась давно невиданная буря. В Клайпеде для многих людей такая бурная погода стала своеобразным развлечением. У бурного моря с высокими волнами собралось немало людей.

Люди любовались безудержной стихией. Ветер был настолько сильным, что трудно было удержаться на ногах, а ветер бросал в лицо песок. Несмотря на это, в Мелнраге днем было почти столько людей, сколько бывает летом.

"Я - клайпедчанин, но мне интересно посмотреть на такое море, вот я и приехал. Такие волны – необычное зрелище", – сказал один из встреченных на пляже мужчин.

Другой мужчина уверял, что для него такая картина - еще одно праздничное развлечение. "Я вернулся на праздники из Англии, вот хочется увидеть как можно больше. Сама природа дарит такие праздничные картины", – сказал собеседник.

Люди у моря фотографировались, самые смелые гуляли по северному молу, несмотря на то, что их обдавало брызгами.

По словам специалиста Литовской гидрометеорологической службы Лёнгинаса Пакштиса, во вторник скорость ветра на взморье будет 27-28 м/с.

К вечеру ветер немного успокоится, но по-прежнему будет опасным – порывы будут достигать 25-27 м/с.

"Ветер по-настоящему начнет успокаиваться только в ночь на среду. Согласно прогнозам, тогда порывы будут достигать 20-25 м/с. В среду будет спокойнее – скорость ветра будет 13-18 м/с", – сказал Пакштис.

По его словам, циклон, из-за которого усилился ветер, сейчас накрыл Латвию, но его южная часть покрывает и Литву, поэтому сильный ветер наблюдается и на остальной территории Литвы.