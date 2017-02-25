На выставку Ван Гога не впускают с колясками - это расстроило многодетную мать

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ru.DELFI.lt
суббота, 25 февраля 2017 г. 19:24
"Когда я уже ко всему подготовилась, мне сказали, что не впустят, потому что "такие правила", – пришла в ужас мать 3 детей Юсте. Она признала, что даже расплакалась, узнав, что не сможет посетить открывшуюся в ТЦ выставку. Позже администратор сделал для женщины исключение, но возмущенная читательница DELFI поделилась этой информацией с порталом.
© DELFI / Tomas Vinickas

"На новую выставку Ван Гога, оказывается не пускают с детскими колясками: можно идти с младенцем, но без коляски. Наш ребенок был в автокресле на колесах. К сожалению, на колесах нельзя. Инвалидам на коляске можно, а детям в колясках – нет... Это меня привело в бешенство!

Самое интересное – почему нельзя. А потому, что "такие правила"! Я позвонила администратору по указанному номеру, он повторил, что таковы правила и уточнил, что с колясками не пускают, чтобы не было заторов! На выставке затор колясок!

Правда, когда я совсем расплакалась, из-за абсурда и несправедливости, сделали исключение и пропустили меня, но это все равно ненормально", - писала женщина.

На выставку Ван Гога не впускают с колясками - это расстроило многодетную мать
© DELFI skaitytojas

DELFI связался с организатором выставки Bravo events, который указал, что на самом деле с колясками на выставку не пускают из-за узких ворот и потому, что они могут мешать посетителям.

"С детскими колясками на выставку ехать нельзя, поскольку ворота у турникета узкие, с детской коляской там трудно проехать. Кроме того, два из трех пространств выставки довольно невелики, там коляски будут мешать другим посетителям. Мы просто просим мам быть внимательными по отношению к другим посетителям выставки. Практически каждый день приходят мамы с колясками, для них не проблема оставить коляску в раздевалке", – указали организаторы выставки.

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