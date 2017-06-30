На выходных - снова дожди с грозами

В конце недели в Литве сохранится дождливая погода, утверждает Гидрометеослужба страны.

В субботу ночью по всей Литве пройдут дожди, температура воздуха - 14–16 градусов.

Днём воздух прогреется до 16–19 градусов, в Вильнюсе будет теплее - до 22 градусов. Ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек, местами порывистый до 15 м/сек.

В воскресенье ночью местами ожидаются дожди, днём во многих местностях кратковременные дожди с грозами. Днём на взморье западный, северо-западный ветер, порывы до 15–18 м/сек. Температура ночью - 13–17, днём – 17–22 градуса тепла.

На следующей неделе будет прохладно, во многих районах пройдут дожди, будет около 16-20 градусов выше ноля.

В четверг Вильнюс накрыл сильнейший за 20 лет ливень, была закрыта объездная дорога, в нескольких местах произошло сползание откосов, ситуация на дорогах на протяжении нескольких часов оставалась напряженной.

По словам представителей городского самоуправления, это сильнейший ливень в столице за период с 1993 года. К полудню в городе было зафиксировано 60 аварийных ситуаций. Сильный ливень также повторился в четверг вечером.