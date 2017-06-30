На выходных - снова дожди с грозами

 (2)
BNS
пятница, 30 июня 2017 г. 13:19
В конце недели в Литве сохранится дождливая погода, утверждает Гидрометеослужба страны.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В субботу ночью по всей Литве пройдут дожди, температура воздуха - 14–16 градусов.

Днём воздух прогреется до 16–19 градусов, в Вильнюсе будет теплее - до 22 градусов. Ожидаются дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек, местами порывистый до 15 м/сек.

В воскресенье ночью местами ожидаются дожди, днём во многих местностях кратковременные дожди с грозами. Днём на взморье западный, северо-западный ветер, порывы до 15–18 м/сек. Температура ночью - 13–17, днём – 17–22 градуса тепла.

На следующей неделе будет прохладно, во многих районах пройдут дожди, будет около 16-20 градусов выше ноля.

В четверг Вильнюс накрыл сильнейший за 20 лет ливень, была закрыта объездная дорога, в нескольких местах произошло сползание откосов, ситуация на дорогах на протяжении нескольких часов оставалась напряженной.

По словам представителей городского самоуправления, это сильнейший ливень в столице за период с 1993 года. К полудню в городе было зафиксировано 60 аварийных ситуаций. Сильный ливень также повторился в четверг вечером.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

На выходных - снова дожди с грозами (2)

На выходных - снова дожди с грозами
В конце недели в Литве сохранится дождливая погода, утверждает Гидрометеослужба страны.

Литва отправит больше военнослужащих в Афганистан (63)

Литва отправит больше военнослужащих в Афганистан
НАТО готовится к отправке большего контингента военнослужащих в Афганистан, и Литва также собирается увеличить свой отряд.

Новое предложение снова обходит интересы поляков Литвы (30)

Новое предложение снова обходит интересы поляков Литвы
В коридорах власти усиливается поддержка инициативы разрешить имена и фамилии супругов-иностранцев записывать нелитовскими буквами на первой странице паспорта, однако это положение не будет действовать в отношении поляков Литвы.

Литва и ещё десять стран НАТО планируют совместное приобретение амуниции (41)

NATO karys
Литва и ещё десять стран НАТО, а также не входящая в Альянс Финляндия обсуждают возможность в дальнейшем совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск. Массовые закупки позволят значительно снизить цены.

Парламент хочет обязать работодателей проверять работников на трезвость (27)

Парламент хочет обязать работодателей проверять работников на трезвость
В парламенте Литвы зарегистрирована поправка к закону о контроле над алкоголем, согласно которой работодателей хотят обязать проверять работников на трезвость. Это будет касаться работников, выполняющих опасную работу и управляющих транспортными средствами, пишет Naujienos.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100