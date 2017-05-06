На выходных ожидает очень теплая погода

В понедельника погода кардинально поменяется, столбики термометров зафиксируют чуть ли не в два раза меньшую температуру. По ночам местами возможны заморозки, поэтому стоит позаботиться о растениях, чтобы они не пострадали.

В субботу будет практически летняя погода, до 20 и более градусов тепла. В большинстве районов будет солнечно, несильный северо-западный ветер. Все же, после обеда в южных районах страны могут появиться небольшие дождевые облака. В Вильнюсе и Каунасе небо преимущественно ясное. Ночью и утром температура 7-9 градусов.

Днем в небе появятся небольшие облака, порядка 20 градусов. В Шяуляй будет ясно. В первой половине суток до 8 градусов ночью до 5 градусов утром. Днем до 19 градусов. На взморье большой облачности не предвидится. Ночью и утром 7-9, днем около 15 градусов.

В воскресенье ночью на юге Литвы небольшой дождь, а днем дождь двинется дальше по стране. Много где температура упадет, лишь в южных районах будет теплее. Ветер восточный, северо-восточный. В Вильнюсе и Каунасе облачно, дождя будет больше в Вильнюсе. Ночью и утром 7-10 градусов. Днем температура поднимется до 14-15 градусов. В Шяуляй ночью небо будет ясным, утром облаков прибавится, 6-8 градусов. Днем ожидает переменная облачность, воздух прогреется до 13-14 градусов. На взморье будет достаточно ясная погода. В первой половине суток 7, днем 14 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, с понедельник погода резко переменится: в страну придет прохладная погода, температура заметно снизится, по ночам ожидаются заморозки. Также чаще будет облачно, дождь, а кое-где возможны и смешанные осадки. Тем не менее, вероятно, что в конце недели прохлада отступит.