На выходные в Беларусь: без чайника, но с самоваром, без плиты, но с печью

Соседнюю Беларусь пока что трудно назвать меккой туризма, однако стране есть что предложить взыскательному европейскому туристу. Всего в 100 километрах от Вильнюса, например, у озера Нарочь вы обнаружите уникальную этнокультурную деревню, парк лекарственных трав и даже современный детский лагерь «Зубренок».

Но пока что сюда едут в основном жители стран СНГ, а если точнее - россияне. Как сообщают белорусские СМИ, озеро Нарочь вошло в тройку самых популярных курортов СНГ для отдыха российских туристов летом 2017 года. Эти данные приведены аналитическим агентством "ТурСтат".

Первую тройку курортов стран СНГ, популярных у российских туристов, составляют курорты Казахстана, Кыргызстана и Беларуси- это Боровое (Казахстан), Иссык-Куль (Кыргызстан) и Нарочь (Беларусь). На озеро Нарочь российские туристы бронируют отдых в среднем на 8 дней, бюджет составлит в среднем 3,7 тыс. российских рублей в сутки. В Беларусь из России в основном приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

На озеро Нарочь в начале мая посольством Беларуси в Литве был организован тур для представителей литовской прессы и турбизнеса. DELFI составил Топ-3 туристических примечательных мест Нарочанского края, которые можно осмотреть за выходные.

Этнонографическая деревня «Наносы»

© DELFI / Natalija Zverko





Первое место в этом списке по праву стоит отдать деревне «Наносы-Новоселье».

Это настоящий музей белорусской культуры, где где, кстати, можно поселиться и окунуться в мир белорусской деревни с ее мельницами и самоварами, курами и цесарками, корытами и старинными славянскими лыжами, печью и настоящей баней. Идея организовать исторический комплекс, с полным погружением в атмосферу минувших столетий родилась у его создателя Евгения Новоселецкого спонтанно, но не случайно.

«Почему такое странное название — Наносы? А потому, что много лет назад ледник уходил и оставил тут свой след. Почему Новоселье? Когда люди приезжали сюда, они назывались новоселами, кроме того, фамилия владельца комплекса - Новоселецкий, и это тоже о чем-то говорит. А основная идея нашей деревни — воссоздать условия 19 века, чтобы каждый желающий, который к нам приезжает, мог почувствовать себя жителем той эпохи. Конечно, не нужно искать здесь 100%-ую историческую достоверность, скорее, мы хотели передать именно дух того времени, ведь далеко не каждый турист готов сегодня жить в доме, где вместо стекол бычий пузырь и все удобства на улице», - шутит экскурсовод Валерия.

Здесь есть собственный музей народного быта и даже музей самогонных самоваров, которых тут около 50. А вот зеркал и интернета нет.

В Наносах вы можете поселиться в помещечьем доме 19 века и подниматься с первыми петухами, топить русскую печь и готовить в ней еду, собирать овощи на огороде, кормить кур. А кроме того, жить без чайника, но с самоваром, без холодильника, но с погребом, без плиты, но с русской печью.

© DELFI / Natalija Zverko

Есть здесь и своя водяная мельница, где размалывают зерна и на месте же пекут хлеб по белорусским традиционным рецептам - на натуральной закваске.

«Что касается цен, то домик помещика для четырех человек с трехразовым питанием, с баней и эксукрсионным обслуживанием стоит около 220 евро в сутки. За каждым домиком закреплена своя хозяйка, которая, например, завтраки готовит прямо в доме на печи. Конечно, если гости к этому не готовы, то завтрак им просто приносят. Комаров, кстати, у нас тут нет», - заверяет Валерия.

Комплекс может похвастаться небольшой коллекцией ретроавтомоблей, а главное - уникальным музеем самомоваров — от крохотных до огромных, от медных до золотых, есть тут самовары, изготовленные на заводе, и самоделки. Напоследок можно заглянуть в музей самогоноварения, чтобы узнать секреты приготовления настоящей белорусской медовухи и самогона.

Что касается цен, то если вам приглянулся не помещичий, а мещанский домик с 4-мя спальнями, то он вам обойдется примерно в 450 евро в сутки. Если хотите пробежаться по экскурсиям без ночлега, то цены такие: краткая экскурсия по комплексу стоит около 8 евро, с конным шоу и чаепитием — 15 евро, обзорная экскурсия продолжительностью около 3 часов обойдется в 12 евро.

"Аптекарский сад": травы, травы, травы!

© DELFI / Natalija Zverko





«Аптекарский сад» – это современная туристическая, экологическая «чайная», где можно многое узнать о лекарственных и просто полезных травах, а главное — попробовать их на вкус. Комплекс был построен в Беларуси 2014 году на территории национального парка «Нарочанский».

Сад состоит из тематических композиций. Например, в Зелёной комнате «Ледниковый период» представлена коллекция мельничных жерновов, изготовленных из гранита, а также валунов ледникового происхождения, собранных в районе Свенцянской моренной гряды. Здесь же можно увидеть собрание лекарственных растений, растущих преимущественно в горной местности.

«В общей сложности мы тут выращиваем 24 вида лекарственных трав, это и лопчатка, и календула, иссоп лекарственный и многие другие. Пространство организовано так, чтобы можно было не только посмотреть, как выращиваются травы, но и ощутить их аромат, провести такой своеобразный аромасеанс. Рядом разбит и шикарный фруктовый сад на 850 деревьев и кустарников - это все, что произрастает у нас, на территории Беларуси», - рассказывает экскурсовод Наталия Сметанина.

В фито-гостиной комплекса вас ждут готовые чайные композиции, которые может попробовать каждый желающий. А если вы хотите создать свой собственный рецепт, то в этом деле вам поможет опытный травник.

© DELFI / Natalija Zverko

«Есть у нас и женшенарий, где экспериментальным путем мы будем выращивать женьшень. Помещение крытое потому, что женьшень не выносит прямых лучей солнца. Это растение дольневосточное, поэтому только в закрытом помещение может расти. Есть тут у нас и кустарниковые плантации, парники, в которых выращиваются огурцы и помидоры, а также зелень, перцы, и все это в летний период идет нашим посетителям в фито-гостиную», - рассказывает гид.

В фито-лавке «Аптекарского сада» продается множество трав, запарок, сборов и веников для бани. В праздники, такие как Масленица, Купалье и другие, "Аптекарский Сад" преображается. Здесь проходят тематические гуляния. В фито-лавке у входа в сад продаются ароматические саше, запарки для бани и принятия ванн, фиточаи, стоят товары 2-5 евро.

Входной билет без экскурсии стоит 2,5 евро, семейный билет (2 взрослых и до 3 детей) — 8 евро. Стоимость билета с экскурсией (в группе) — около 5 евро.

"Зубренок": столица "счастливого детства"

© DELFI / Natalija Zverko





В далеком 1969 году «серебряные пионерские горны» возвестили о создании детского лагеря «Зубренок». С этого дня он стал столицей «счастливого детства» и «штабом» многих интересных дел и начинаний. И сейчас детей сюда направляют за примерную учебу, многие из них являются победителями олимпиад или участниками социальных программ, но и у всех других детей, в том числе из Литвы, есть возможность тут отдохнуть или остановиться на денек в специальном коттедже.

В лагере в летние месяцы принимают детей в возрасте с 6 до 17 лет. 18-дневная путевка на ребенка стоит около 500 евро.

Лагерь занимает десятки гектаров земли. Чтобы показать его, директор возит гостей на паровозике, локомотивом-трактором. На территории лагеря есть спортивный стадион, бассейн, спортивный зал, своя школа и медцентр и даже центр старинной бытовой культуры «Хутор Неслучь».

Прямо на земле среди сосен выложена карта Беларуси, и дети, гуляя, могут узнать, где находится Брест, а где Минск или Витебск.

© DELFI / Natalija Zverko

Дети приветствуют взрослых хором. Встречающие у входа в жилые корпуса дежурные рассказывают, что в лагере они две недели и тут им очень нравится. Девочка говорит, что любит заниматься поделками из войлока, а мальчик — фотографией. Сидя за столом, они складывают руки, как в школе за партой.

«Наш центр делится на два лагеря — это лагерь «Лазурный», три спальных корпуса, блочная система. В блоке две комнаты, в комнате размещают по четыре человека. На один блок приходится санузел и душевая. Есть телевидение и веранды с шезлонгами. Плюс у нас есть коттеджи, каждый из которых вмещает 30 человек», - рассказывает руководитель лагеря Надежда Ануфриева.

«Зубренок» расположен на территории национального парка «Нарочанский». Площадь составляет 76 гектаров. Одновременно в лагере могут отдыхать в осенне-весенний период – 850 детей, в летний – 1000.

Все эти достопримечательности находятся на территории или рядом с "Нарочанским" парком – это одна из пяти особо охраняемых природных территорий Беларуси площадью более 87 тысяч гектаров.

Кстати, и в сам парк едут туристы, чтобы, например, не только полюбоваться на девственную природу, но и посетить самый большой католический храм Беларуси, который находится в деревне Будслав. Впрочем, многое из исторического наследия Беларуси было стерто с лица земли либо войнами, либо временем. Например, на островах озер Мядель или Мястро в средневековье стояли деревянные замки, состоявшие из дворца, оборонительных стен и башен, но они не сохранились.

Но, тем не менее, здесь по-прежнему можно осмотреть храмы, фрагменты старинных усадеб и старинных парков, а также курганные захоронения.