Глава секретариата ЕОЛ Моника Антанайтите сообщила BNS, что "большинством голосов (на выборах) победила Ф. Куклянски".

"Голоса были поданы или за Ф. Куклянски, или же голосовавшие воздержались. За С. Гурявичюса голосов подано не было", - сказала М. Антанайтите.

Она сказала, что пока не может предоставить данные о точном распределении голосов.

Ставший недавно председателем Вильнюсской еврейской общины (ВЕО) С. Гурявичюс сказал BNS, что ВЕО обжалует в суде решения выборной конференции об искусственных ограничениях для евреев, которые могли наблюдать за голосованием, и о противоречащем уставу ЕОЛ порядке выборов председателя.

С. Гурявичюс утверждает, что изменение порядка выборов за месяц до выборов председателя общины ослабило влияние региональных евреев, а это увеличило возможности Ф. Куклянски быть переизбранной на второй четырехлетний срок полномочий.