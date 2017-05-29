На выборах главы Еврейской общины Литвы победила Куклянскисоперник протестует

BNS
понедельник, 29 мая 2017 г. 16:26
На выборах председателя Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) в воскресенье на второй срок полномочий переизбрана Фаина Куклянски. Ее соперник Симонас Гурявичюс называет голосование незаконным и намерен обжаловать его в суде.
Faina Kukliansky
© DELFI / Karolina Pansevič

Глава секретариата ЕОЛ Моника Антанайтите сообщила BNS, что "большинством голосов (на выборах) победила Ф. Куклянски".

"Голоса были поданы или за Ф. Куклянски, или же голосовавшие воздержались. За С. Гурявичюса голосов подано не было", - сказала М. Антанайтите.

Она сказала, что пока не может предоставить данные о точном распределении голосов.

Ставший недавно председателем Вильнюсской еврейской общины (ВЕО) С. Гурявичюс сказал BNS, что ВЕО обжалует в суде решения выборной конференции об искусственных ограничениях для евреев, которые могли наблюдать за голосованием, и о противоречащем уставу ЕОЛ порядке выборов председателя.

С. Гурявичюс утверждает, что изменение порядка выборов за месяц до выборов председателя общины ослабило влияние региональных евреев, а это увеличило возможности Ф. Куклянски быть переизбранной на второй четырехлетний срок полномочий.

BNS
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На выборах главы Еврейской общины Литвы победила Куклянски соперник протестует

Faina Kukliansky
На выборах председателя Еврейской общины Литвы (ЕОЛ) в воскресенье на второй срок полномочий переизбрана Фаина Куклянски. Ее соперник Симонас Гурявичюс называет голосование незаконным и намерен обжаловать его в суде.

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