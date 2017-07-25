На встрече, посвященной налогам – намеки на планируемые перемены

Об этом он сказал 25 июля после встречи с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Правда, сам премьер о переменах не сказал журналистам ни слова.

"Моя позиция не меняется, с осени до конца года тариф может быть 9%. Что касается требований ЕС, у нас может быть лишь два льготных тарифа. Соответственно, мы посмотрим, на какие товары и услуги может действовать льготный НДС - 5%", – сказал министр.

По его словам, больше всего предложений от общества поступило в связи с тем, чтобы необлагаемый налогами минимум сравняли с минимальной зарплатой, в связи с новыми льготами и т.д.

Шапока обещал, что все перемены обществу представят на следующей неделе.

"Что касается всего (пакета налоговых перемен, – прим. автора) пакета, он будет более совершенным", – уверял министр финансов.

Не был многословен и министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Министр экономики Миндаугас Синкявичюс упомянул, что льготный НДС останется для гостиничного бизнеса, но он будет "промежуточным вариантом".

На минувшей неделе Минфин сообщал, что во время публичных обсуждений налоговых перемен всего поступило около 40 отзывов отдельных лиц и организаций:

"Больше всего обсуждали следующие сферы: сельское хозяйство. Половина писавших предлагала ввести прогрессивные налоги, другая половина просила их не в водить. Много внимания уделялось предложению, связанному со льготным НДС, налогам на роскошное имущество".

Министерство уверяло, что с учетом некоторых предложений внесут коррективы в первичные проекты. Поправки к законам о налогах правительство представит осенью вместе с бюджетом на 2018 год.