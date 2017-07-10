На время реконструкции Вильнюсского аэропорта – изменения в транспортном секторе

ru.DELFI.lt
понедельник, 10 июля 2017 г. 16:20
Во время реконструкции взлетно-посадочной полосы в Вильнюсском аэропорту временно изменится работа некоторых маршрутов в столице, сообщает компания Susisiekimo paslaugos.
Troleibusai ir autobusai Vilniuje
© DELFI / Kiril Čachovskij

В это время подкорректируют трассы и расписание автобусов 88 и 88N. реконструкция ВПП будет проводится с 14 июля по 17 августа.

В этот период трассу 88 автобуса 88 Аэропорт–Вокзал–Старый город–площадь Независимости укоротят до остановки Науининкай, а 88N – до Вокзала.

По прежнему маршруту эти автобусы будут ходить с 18 августа.

Соответственно и изменятся названия маршрутов этих автобусов – с 14 июля 88 будет называться Науининкай–Вокзал–Старый город–площадь Независимости, а 88N – Вокзал–Старый город–площадь Независимости. Изменится и расписание этих автобусов.

Обновленное расписание можно найти на сайте www.vilniustransport.lt с 10 июля.

88N schema
88N schema
© „Susisiekimo paslaugų“ nuotr.

Автобусы других маршрутов – 1 Вокзал–ул. Викингу–Аэропорт, 2 Вокзал–Лепкальнё–ул. Викингу–Аэропорт и 3G Фабийонишкес–Центр–Аэропорт будут курсировать в обычном режиме по характерным трассам.

Во время реконструкции ВПП будет организовано сообщение с Каунасским аэропортом, это организует ЗАО Tolimojo keleivinio transporto kompanija.

Автобусы, которые с вокзала будут отправляться в Каунасский аэропорт два раза в день будут останавливаться на двух остановках в Вильнюсе – На кафедральной площади и на площади Европы. С 13 июля там появится и расписание.

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На время реконструкции Вильнюсского аэропорта – изменения в транспортном секторе

Troleibusai ir autobusai Vilniuje
Во время реконструкции взлетно-посадочной полосы в Вильнюсском аэропорту временно изменится работа некоторых маршрутов в столице, сообщает компания Susisiekimo paslaugos.

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