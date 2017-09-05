На улицах Вильнюса появятся 250 новых автобусов

В Вильнюс прибывают первые 50 из 250 новых автобусов, которые в этого дня будут перевозить жителей и гостей города. В последний раз общественный транспорт столицы обновляли десять лет назад, а первый из 250 новых автобусов на площади Европы сегодня вильнюссцам представил мэр города Ремигиюс Шимашюс.
"Сегодня - особенный день. Каждый в своей жизни сталкивается с общественным транспортом, поэтому обновление было необходимо. 6 из 10 автобусов на улицах Вильнюса будут абсолютно новыми - таким массивным обновлением, наверное, не может похвастаться никакая другая столица Европы", - сказал Р.Шимашюс.
По словам мэра, поездки на общественном транспорте станут безопаснее и удобнее, а все 250 автобусов поступят в Вильнюс в четыре этапа, первый из которых начался сегодня утром.
"Первые 8 автобусов выедут на улицы уже в среду, а на первых 50-ти автобусах жители смогут ездить уже в ближайшее время. Все 250 автобусов будут доставлены в течение этого года. В них оборудованы камеры слежения, кондиционеры и внутренний обогрев. Также водители новых автобусов будут должны соответствовать определенным требованиям этикета, будут подтянуты", - заверил Р.Шимашюс.
Новые автобусы принадлежат компании самоуправления Vilniaus viešasis transportas и частным перевозчикам. По словам одной из выигравших этот проект компании Transrevis Владас Дапкус, автобусы будут соответствовать всем нуждам жителей.
"Новые автобусы будут удобными для пассажиров общественного транспорта, в них будет приятно ездить - будут работать системы обогрева и вентиляции, все транспортные средства также будут низкими, приспособленными для инвалидов. В ходе поездки можно будет пользоваться бесплатным беспроводным интернетом и зарядить свои смарт-устройства", - сказал В.Дапкус.
Как отметил глава департамента по общим вопросам компании Susisiekimo paslaugos Вайдотас Мешкаускас, городские маршруты автобусов не изменятся, а цена билета останется прежней.
Большая часть новых автобусов Isuzu будет вмещать более 60 пассажиров. В скором времени жителям Вильнюса представят и длинные трехосные автобусы MAN.
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