На улицах Каунаса – необычное новшество

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ru.DELFI.lt
пятница, 23 июня 2017 г. 16:08
Инициатива "Каунас приводит себя в порядок" радует горожан и гостей города – многие улицы уже приведены в порядок, еще большую их часть приводят в порядок или будут ремонтировать в будущем. Однако многие перемены несут с собой и новшества, которые порой удивляют.
Nemuno gatvės dviračių juosta
© Kas vyksta Kaune skaitytojas

На этот раз читатели портала Kas vyksta Kaune заметили необычную разметку на ул. Нямуно. По краям узкой улицы появились зеленые полосы.

Поскольку больше нигде в Каунасе таких полос нет, горожане сразу же задались вопросом - что значит эта разметка.

В ходе выяснения, стало известно, что эти зеленые зоны предназначены для движения велосипедистов. Такое решение было принято, поскольку тротуары на этой улице очень узкие, там и пешеходам нелегко разминуться, что уже и говорить о велосипедистах.

Из-за новой разметки водителям придется парковаться так, чтобы оставить свободной полосу для движения велосипедистов.

В Каунасе большое внимание уделяется инфраструктуре для велосипедистов. Весной начата подготовка плана, цель которого -
приспособить центральную часть города для велосипедистов, решаются проблемы движения велосипедистов на ул. Йонавос и Вейверю.

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