На тайном совещании "крестьян" в парламенте – бунт против Карбаускиса

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ru.DELFI.lt
вторник, 13 июня 2017 г. 09:06
В понедельник, 12 июня, поздно вечером в парламенте состоялось заседание актива Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ). Это заседание было настоящей оплеухой лидеру ЛСКЗ Рамунасу Карбаускису.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

Заместитель председателя ЛСКЗ, вице-спикер Рима Башкене сказала, что на заседании председатели парламентских комитетов, их заместители и "остальной стратегический актив партии" решили не обсуждать на заседании 13 июня, предложенные Карбаускисом поправки – об упразднении комиссии по превенции самоубийств и насилия, которую возглавляет консерватор Миколас Маяускас и создании другой комиссии - по превенции насилия и самоубийств.

Такое предложение в парламенте зарегистрировал председатель ЛСКЗ Рамунас Карбаускис.

По словам Башкене, предложат снять этот вопрос с повестки дня.

"Мы обменялись мнениями и пришли к выводу, что эта комиссия очень нужна, она активна, работает хорошо, не надо ее упразднять и создавать другую. Наша фракция была очень активной (при создании комиссии), и мы предложим сохранить последовательность", – сказала она.

Сам Карбаускис в это заседании не участвовал. Он в это время в Шяуляйском районе принимал участие в открытии летнего лагеря, меценатом которого является.

"Мы его (Карбаускиса - прим. ред.) информировали об обмене мнениями и о том, к какому выводу пришли. Завтра утром перед совещанием старост снова обменяемся мнениями, на этот раз обсудим все во фракции, тогда выяснится окончательное решение", – сказала в понедельник поздно вечером Башкене.

На заседании не было и премьер-министра Саулюса Сквернялиса.

Позицию Карбаускиса в понедельник вечером DELFI услышать не удалось: на звонки он не отвечал, не ответил и на смс-сообщение.

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