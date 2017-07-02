На столичных улицах можно было увидеть суперавтомобили

 (1)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 2 июля 2017 г. 18:10
Спустя 4 года в Вильнюс снова ненадолго приехали самые мощные и редкие в мире автомобили - участники ралли Gumball 3000. Впечатляющими суперавтомобилями управляли такие звезды, как рэп-исполнительница Ив, Си Ло Грин, Major Lazer и диджей Афроджек. В воскресенье они появились на столичном проспекте Гедиминаса.
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

Несколько десятков автомобилей приехали в центр литовской столицы из Риги. Среди машин: Bentley Continental GT, Audi RS6, Audi R8, Dodge Challenger Hellcat, Mercedes-Benz AMG GTR, Porsche 911 GT3, различные Ferrari и Lamborghini.

Формат ралли Gumball 3000 - идея Максимилена Купера. Первое ралли стартовало в 1999 году. Он созвал 50 друзей для участия в путешествии по Европе. За 6 дней они посетили 6 стран и шесть раз участвовали в вечеринках. Такие традиции этого ралли сохранились по сей день.

В этом году ралли 1 июля стартовало в Риге. Из Латвии через Литву, Польшу, Венгрию, Хорватию, Черногорию и Албанию в Афины. 7 июля там состоится двухдневный финиш с автовыставкой и шумным выступлением диджеев. Ралли возглавляет машина, экипаж которой собрал больше всего средств на благотворительность.

В этом году до начала ралли на благотворительность было собрано чуть больше 107 000 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

На столичных улицах можно было увидеть суперавтомобили (1)

На столичных улицах можно было увидеть суперавтомобили
Спустя 4 года в Вильнюс снова ненадолго приехали самые мощные и редкие в мире автомобили - участники ралли Gumball 3000. Впечатляющими суперавтомобилями управляли такие звезды, как рэп-исполнительница Ив, Си Ло Грин, Major Lazer и диджей Афроджек. В воскресенье они появились на столичном проспекте Гедиминаса.

Пострадавшая в Вильнюсе женщина требует от мэрии 60 000 евро (8)

Nulaužtas medis
В Вильнюсе сухое дерево упало на молодую женщину и нанесло ей серьезные травмы. Это дерево росло у дороги, около остановки на проспекте Саванорю. Пострадавшая обратилась в суд с требованием о возмещении морального ущерба, который оценила в 60 000 евро, поскольку, по словам адвоката женщины, за зеленые насаждения в городе отвечает муниципалитет.

Четыре из приехавших в Литву семьи беженцев миновали Руклу (9)

Pabėgėlių priėmimo centras
Четыре из приехавших в Литву в июне семьи беженцев из Сирии миновали Руклу, где находится Центр приема беженцев, и сразу же поселились в крупных городах страны.

Министр обороны Литвы примет участие в учреждении натовского командного пункта (9)

Raimundas Karoblis
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис примет участие в мероприятии по случаю учреждения командного пункта северо-восточной дивизии НАТО.

Все больше людей видит улучшение экономического положения в Литве (127)

Vilniaus senamiestis
В мае каждый десятый (10%) участник опроса указал, что за последние 2 месяца экономическое положение в Литве улучшилось, каждый второй (52%) сказал, что оно не изменилось, а треть (33%) заметила, что экономическое положение ухудшилось. 5% не ответили на этот вопрос.
Facebook друзья
Rambler's Top100