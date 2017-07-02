На столичных улицах можно было увидеть суперавтомобили

Спустя 4 года в Вильнюс снова ненадолго приехали самые мощные и редкие в мире автомобили - участники ралли Gumball 3000. Впечатляющими суперавтомобилями управляли такие звезды, как рэп-исполнительница Ив, Си Ло Грин, Major Lazer и диджей Афроджек. В воскресенье они появились на столичном проспекте Гедиминаса.

Несколько десятков автомобилей приехали в центр литовской столицы из Риги. Среди машин: Bentley Continental GT, Audi RS6, Audi R8, Dodge Challenger Hellcat, Mercedes-Benz AMG GTR, Porsche 911 GT3, различные Ferrari и Lamborghini.

Формат ралли Gumball 3000 - идея Максимилена Купера. Первое ралли стартовало в 1999 году. Он созвал 50 друзей для участия в путешествии по Европе. За 6 дней они посетили 6 стран и шесть раз участвовали в вечеринках. Такие традиции этого ралли сохранились по сей день.

В этом году ралли 1 июля стартовало в Риге. Из Латвии через Литву, Польшу, Венгрию, Хорватию, Черногорию и Албанию в Афины. 7 июля там состоится двухдневный финиш с автовыставкой и шумным выступлением диджеев. Ралли возглавляет машина, экипаж которой собрал больше всего средств на благотворительность.

В этом году до начала ралли на благотворительность было собрано чуть больше 107 000 евро.