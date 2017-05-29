На смену жаре придут осадки

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ru.DELFI.lt
понедельник, 29 мая 2017 г. 07:40
Несмотря на то, что такой жары, как в выходные, на этой неделе не будет, начало новой недели будет все же довольно теплым, пойдут долгожданные дожди. Похолодание принесут первые дни лета, осадков будет еще больше.
Viksvynų pievos dalgio ilgai nesulauks
© A. Aleksėjūnienės nuotr./GRYNAS.lt

В ночь на понедельник местами пойдут дожди, днем осадки распространятся на всю территорию страны. Ожидается сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром будет 17–19, днем около 22–23 градусов тепла. В Шяуляй сильный дождь пройдет в первой половине дня. Будет 15–17 градусов. Днем будет накрапывать дождь, температура составит 20 градусов тепла. На взморье ночью и утром дождь, 14–16 градусов. Днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура 16 градусов.

Во вторник облачность снизится. Небольшой дождь пройдет только местами. Ночью будет прохладнее, днем температура мало изменится. В Вильнюсе и Каунасе днем небольшая облачность. Температура утром 12–15, днем до 23–24 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 8–12 градусов тепла. Днем невысокая облачность, около 20 градусов тепла. На взморье большую часть дня будет ясно, осадки и гроза ожидаются вечером. Ночью и утром 9–11, днем 17 градусов тепла.

В среду усилится ветер, повысится облачность. Во многих районах пройдут дожди. Станет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе небольшой дождь с грозой ожидается ночью, будет 17–18 градусов. Днем будет менее облачно, температура составит 20–21 градусов. В Шяуляй ночью дождь. Температура составит 15–17 градусов. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, будет 17–18 градусов. На взморье ночью дождь, утром небо прояснится. Будет 13–15 градусов. Днем облачность повысится, пойдет дождь. Воздух прогреется до 14–15 градусов.

В четверг будет еще прохладнее и дождливее. В Вильнюсе и Каунасе дождь. Ночью будет 10–12, днем около 13–14 градусов тепла. В Шяуляй дождь, утром 8–9, днем 11 градусов тепла. На взморье сильный ветер, дождь. Температура 10–12 градусов.

В пятницу облачность понизится, но во многих районах еще ожидаются дожди. Будет дуть порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура составит 5–9 градусов. Днем появятся дождевые облака, воздух прогреется до 11–12 градусов. В Шяуляй ночью и утром облака рассеются, будет 5–7 градусов. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 11 градусов. На взморье будет ясно, утром пойдет дождь. Будет 8–10 градусов. Днем ожидается переменная облачность, дождь. Воздух прогреется до 12 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные особых перемен не ожидается: будут идти дожди, температура будет похожей.

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