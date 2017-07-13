На смену культовой фразе "зима близко" появилась "дожди близко"

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 июля 2017 г. 16:34
"Зима близко" – на смену этой культовой фразе из сериала "Игра престолов" на устах вильнюсцев появилась "дожди близко". До середины июля улицы столицы ливни затапливали уже дважды, у большинства водителей дожди в столице положительных эмоций не вызывают.
Potvynis Narbuto gatvėje
© DELFI / Andrius Ufartas

СМИ и фейсбук пестрит сообщениями о затопленных автомобилях и непроездных улицах, а столичные коммунальные службы только разводят руками и обещают улучшение ситуации через 3 года.

Но жители ждать три года не хотят – в четверг снова идет дождь, в вечерние часы прогнозируют его усиление. Правда, он не должен быть таким сильным, как прежде, но обещают, что выпадет большое количество осадков – значит самые опасные места в Вильнюсе снова будут затоплены.

По причине дождя в столице до 17 июля решили закрыть гору Гедиминаса.

Вероятно, это не последний разгул стихии этим летом, а пропускная способность проблемных улиц не улучшится, поэтому DELFI представляет список самых "опасных" мест, которые в дождь лучше объезжать.

1. Улица Т.Нарбуто. Ее в социальных сетях уже прозвали "бассейном Нарбуто". Это место во время дождей полюбили сапсерфингисты. В сильный дождь водителям рекомендуют не заезжать на участок Т.Нарбуто между ул. Салтонишкю и эстакадой на пр-те Лайсвес.

2. Участок ул. Гележинё Вилко у кольцевой рядом с Педагогическим университетом. Объехать это место можно через пр-т Конституциёс с одной стороны через Гинею, Памянкальнё или через С.Конарскё с другой стороны.

3. На ул. Гележинё Вилко есть и другие опасные участки (у кольцевой на Геросёс Вильтес, у въезда на ул. Жальгирё, у виадука Озо), поэтому в сильный дождь лучше вообще миновать эту улицу, ехать по пр-ту Лайсвес, частично по Западной объездной дороге, ул. Жирмуну и Калварию.

4. Пр-т Пилайтес у въезда в Пилайте. Это место по короткой дороге не объедешь. Альтернатива – старое шоссе Пилайте – также может быть затоплено, остается дорога через Зуюнай или Авиженяй и Судерве.

5. Новый участок западной объездной дороги между Виршулишкес и Пашилайчай. Поскольку откосы за зиму и весну не закрепились, там образуются оползни, песок засоряет дождевую канализацию. Глубокие лужи образуются очень быстро, а скорость на этой дороге допускается 70-90 км/ч, поэтому решения надо принимать очень быстро.

6. Участок пр-та Лайсвес в Юстинишкес, у перекрестка ул. Ригос и Буйвидишкю. В силу особенности рельефа вода там стекает медленно, формируется глубокая лужа. Объехать это место можно по ил. Юстинишкю с одной стороны или ул. Укмергес, Озо - с другой.

7. Перекресток ул. Карейвю и Жирмуну. Это менее проблематичное место, но во время ливня его стоит объезжать. Это можно сделать по ул. Антакальнё с одной стороны, а с другой по ул. Калварию Kalvarijили Веркю, но там образуются большие заторы.

8. Менее опасные места, но которые стоит объезжать во время ливней: , перекресток ул. Укмергес и С.Нерес у магазина Lidl, северная часть ул. Жеминос (Пашилайчяй), участок Атейтес между ул. Гележинё Вилко и Калварию, перекресток ул. Калварию и Йоно Казлауско, перекресток Веркю и Лакуну, участок ул. Жальгирё между ул. Гедрайчу и Шилутес.

В каунасе эта проблема не настолько серьезна, как в столице, но в ливни рекомендуется избегать улиц Йонавос, Нерес крантинес, пр-т Караляус Миндауго (под мостом М.-К.Чюрлёниса), перекрестка ул. Мишко и и ул. Гедимино и ул. Шяулю.

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