На следующей неделе вернутся дожди

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ru.DELFI.lt
суббота, 17 июня 2017 г. 15:44
В выходные дни и в понедельник ожидается теплая летняя погода, а во вторник станет прохладнее, в среду днем будет всего 14–19 градусов тепла, сказала в интервью LRT синоптик Эдита Гечайте. По ее словам, с середины недели снова пойдут дожди.
Pieva
© Shutterstock

В субботу ожидается переменная облачность. Небольшие дожди пройдут в западной части и в южных районах. Местами возможны грозы. Температура будет 21–24 градус, на взморье – 18–20 градусов тепла. В северо-восточной части дождей не будет. Ожидается солнечная и теплая погода, воздух прогреется до 24–26 градусов. Местами будет еще теплее.

В воскресенье вероятность дождя снизится, будет дуть небольшой ветер, облачность небольшая. Ночью температура снизится до 8–13 градусов,будет формироваться туман. Днем небольшая облачность, без дождя. Будет очень тепло. На большей части страны – 22–27 градусов, у моря – 20–21 градус.

В ночь на понедельник без дождя, местами туман, температура снизится до 10–14 градусов. Днем местами небольшие дожди, возможна гроза. Температура поднимется до 22–27, на взморье 19–21 градуса.

Во вторник уже будет прохладнее, днем всего 19–24 градуса, на западе страны – до 17–18 градусов выше нуля. Во вторник днем в большинстве районов пройдут дожди.

В среду станет еще прохладнее. Ночью – 9–14, днем – всего 14–19 градусов. Ночью осадков будет немного, зато днем пройдут дожди.

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