На следующей неделе — снова лютый мороз

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BNS
пятница, 3 февраля 2017 г. 19:15
В выходные погода в Литве не изменится, а с начала следующей недели ожидается заметное похолодание.
© DELFI / Karolina Pansevič

В субботу будет преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура ночью будет -1–6 градусов, днем будет около ноля.
В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до минус 8 градусов, днем прогнозируется от - 2 + 3 градусов.

В ночь на понедельник температура воздуха понизится уже до минус 12 градусов, днем тоже станет холоднее. В темное время суток во вторник и среду ожидается до -19-20 градусов, днем будет около -13-11 градусов.

К пятнице мороз спадет всего на несколько градусов.

BNS
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