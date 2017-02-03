На следующей неделе — снова лютый мороз

В выходные погода в Литве не изменится, а с начала следующей недели ожидается заметное похолодание.

В субботу будет преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура ночью будет -1–6 градусов, днем будет около ноля.

В ночь на воскресенье столбик термометра опустится до минус 8 градусов, днем прогнозируется от - 2 + 3 градусов.

В ночь на понедельник температура воздуха понизится уже до минус 12 градусов, днем тоже станет холоднее. В темное время суток во вторник и среду ожидается до -19-20 градусов, днем будет около -13-11 градусов.

К пятнице мороз спадет всего на несколько градусов.