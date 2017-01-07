На следующей неделе погода снова преподнесет сюрприз

ru.DELFI.lt
суббота, 7 января 2017 г. 13:26
До конца недели в Литве сохранится морозная погода, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В субботу днем в западных районах выпадет снег. Мороз усилится, будет 13-16 градусов мороза, на взморье около минус 3.

В воскресенье сильные морозы сохранятся в Вильнюсе, здесь ночью будет около 21 градусов ниже ноля, днем - 14. На остальной территории страны будет около 7–4 градусов мороза, на взморье - около ноля.

В начале следующей недели будет немного теплее, в Вильнюсе ночью - около 15 градусов мороза, днем - около 7-9. К концу недели потеплеет, температура к пятнице поднимается до ноля градусов, на взморье потеплеет до +4.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии (52)

В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии
В немецком порту Бремерхафен идет разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.

На следующей неделе погода снова преподнесет сюрприз

На следующей неделе погода снова преподнесет сюрприз
До конца недели в Литве сохранится морозная погода, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

Православные верующие Литвы отмечают Рождество Христово поздравление архиепископа Виленского и Литовского Иннокентия  (34)

Православные верующие Литвы отмечают Рождество Христово
Сегодня православные верующие Литвы отмечают Рождество Христово. В храмах по всей стране проходят праздничные богослужения.

Экстрим в вильнюсских дворах: кто виноват (45)

Экстрим в вильнюсских дворах: кто виноват
После того как в Литву пришли холода, в столичных дворах многоквартирных домов, на парковках образовался лед, который создает немало неудобств жителям. Из-за скользкого покрытия заносит автомобили, что представляет опасность как для водителей, так и для пешеходов.

Зима украсила взморье: так выглядит начало наводнения (5)

Nemuno delta
В региональном парке дельты Немана сейчас очень красиво. Природа создала совершенный пейзаж. Правда, уже началось наводнение. Его масштабы можно оценить в галлерее.
Facebook друзья
Rambler's Top100