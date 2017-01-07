На следующей неделе погода снова преподнесет сюрприз

До конца недели в Литве сохранится морозная погода, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В субботу днем в западных районах выпадет снег. Мороз усилится, будет 13-16 градусов мороза, на взморье около минус 3.

В воскресенье сильные морозы сохранятся в Вильнюсе, здесь ночью будет около 21 градусов ниже ноля, днем - 14. На остальной территории страны будет около 7–4 градусов мороза, на взморье - около ноля.

В начале следующей недели будет немного теплее, в Вильнюсе ночью - около 15 градусов мороза, днем - около 7-9. К концу недели потеплеет, температура к пятнице поднимается до ноля градусов, на взморье потеплеет до +4.