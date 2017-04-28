На следующей неделе погода должна приятно удивить

С окончанием последней недели апреля, похоже, закончится и прохладный период. В ближайшие дни больших изменений не будет, однако погода на будущей неделе настраивает на положительный лад.

В пятницу утром в западных районах страны будет дождь. Днем суше будет лишь в северо-западной Литве. В Вильнюсе в первой половине суток будет преобладать облачность, ожидаются осадки. Воздух прогреется до 8 градусов. В Каунасе утром температура достигнет 1-2 градусов. Днем термометры зафиксируют 9 градусов, будет дождь. В Шяуляй преимущественно пасмурное небо. Утром температура порядка 2 градусов. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 10 градусов. На взморье в первую половину будет ясно, 2-4 градуса тепла. Днем облаков станет больше, 9-10 градусов.

В субботу ночью и утром наибольшие осадки ожидаются на юго-востоке и востоке Литвы. Днем дождь пройдет уже в большинстве районов страны. Ветер средний, северный. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно большая облачность. Ночью и утром в Вильнюсе осадки буду более обильными, температура 5-6 градусов. Днем воздух прогреется до 8 градусов.В Шяуляй все сутки будет накрапывать. Ночью будет около 4, днем - 6 градусов. На взморье термометры покажут 6 градусов, дождь.

В воскресенье осадков будет меньше, днем местами ожидается прояснение. Ветер западный, юго-западный. В Вильнюсе и Каунасе местами дождь. Ночью и утром 4-6 градусов, днем около 9 градусов. В Шяуляй большую часть суток будет пасмурно, будет моросить. Вечером облака исчезнут. Ночью и утром термометры 4 градуса. Днем воздух прогреется до 8 градусов. На взморье в первую половину суток будет пасмурно, небольшие осадки. Температура - до 4 градусов. Днем будет преобладать небольшая облачность, около 6 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в понедельник ночью будет преобладать небольшая облачность, местами небольшой мороз. Днем сильный северный, восточный ветер, воздух прогреется до 8-11 градусов.

Во вторник и среду переменная облачность, местами дождь. Ночами около 6-9 градусов, днем 11-15 градусов, местами будет теплее.



Во второй половине недели, похоже, что тепло останется, а небо будет более солнечным.