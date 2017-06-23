На следующей неделе ожидается очень теплая погода

ru.DELFI.lt
пятница, 23 июня 2017 г. 08:49
В ближайшие дни небо все чаще будет затянуто тучами. В праздничный пятничный вечер прогнозируют, что дождя не будет, зато ночью пройдет дождь. Первый день выходных будет более прохладным, во многих районах ожидаются дожди, поднимется сильный ветер. В воскресенье осадков ожидается меньше, температура не изменится. Похожей погода будет и в понедельник. А со вторника ожидаются перемены в лучшую сторону – ожидается потепление.
© DELFI / Andrius Ufartas

В пятницу ожидается переменная облачность. Осадки ожидаются только во второй половине ночи. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, температура составит 10–16 градусов тепла. Днем ожидается облачность, воздух прогреется до 21 градуса. В Шяуляй ночью и утром ясно, температура 9–14 градусов. Днем будет около 20–21 градуса. У взморья будет пасмурно, 12–15, днем 19 градусов.

В субботу ночью во многих районах страны пройдет дождь, местами дождь будет идти и днем. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, частый дождь. Ночью и утром температура будет 15–16, днем 18–20 градусов. в Шяуляй пасмурно и осадки. В первой половине дня будет 14–15, днем около 18 градусов тепла. На взморье из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце, ветер. Ночью и утром будет 15, днем 16–17 градусов тепла.

В воскресенье облачность снизится, однако во многих районах пойдут дожди. Сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе, ночью и утром, небольшая облачность, 15–16 градусов тепла. Днем пойдет дождь, температура поднимется до 18–19 градусов. В Шяуляй облачность снизится, время от времени пройдут дожди. В первой половине дня будет 13–16, днем 19 градусов тепла. На взморье около 16 градусов, в небе появятся небольшие облака, возможен кратковременный дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник усилится ветер. Температура будет без изменений, во многих районах переменная облачность и кратковременный дождь. Во вторник осадков будет меньше, температура несколько повысится. Со среды, вероятно, придет волна тепла – температура поднимется выше 25 градусов.

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