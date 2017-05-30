На следующей неделе - начало строительства ограждения на границе с Россией

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ru.DELFI.lt
вторник, 30 мая 2017 г. 10:52
На следующей неделе намечается начало строительство ограждения на границе Литвы с Россией. Победившие на конкурсе подрядчики говорят, что будут устанавливать ограждение литовского производства, хотя получили предложение и из России.
© DELFI / Karolina Pansevič

Защитное ограждение на участке протяженностью 46,6 км, который идет вдоль госграницы Литвы с Калининградской областью РФ, чуть более чем за 1,3 млн. евро возведет компания Gintreja. Согласно договору, она должна в ближайшее время приступить к строительству ограждения. Работы должны быть завершены до 20 декабря этого года - ограждение будет возводиться не на всей протяженности 109-километровой госграницы с Россией, проходящей по Неману, а в тех местах, где граница проходит по суше.

"Если производитель не подведет и в срок как установлено в договоре, отдаст изделия, мы начнем в понедельник. Подготовительные работы уже ведутся", - сказал BNS директор Gintreja Гинтарас Брокявичюс.

Он говорит, что строительство ограждения начнется в Юрбаркском районе, на участке протяженностью примерно 10 км.

Сама Gintreja ограду не производит - она покупает ее у литовского предприятия, которое Г. Брокявичюс отказался назвать по коммерческим соображениям. Он также уверял, что предприятие получило несколько предложений купить ограждение у российских производителей, даже по сходной цене, однако в конце концов они предпочли литовского производителя.

"Самый большой интерес проявляли производители, предлагая свою продукцию: предложение поступило от поляков с датчанами и бельгийцами, но мы выбрали литовское предприятие, с ним подписали договор о производстве. А вообще звонили и Турция, и Китай, и несколько российских предприятий предлагали, но уже теперь, когда все прошло. Работать с местными проще: поляки, которые предлагали, говорят только по-польски (...), когда на последней стадии цена была похожая, мы сделали выбор только потому, что было литовское предприятие. Каким бы ни было положение в государстве, мы сами себя считаем патриотами", - сказал глава Gintreja.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе Виштитиса (Виштынца) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

На всей протяженности 109-километровой границы вдоль Немана погранслужба уже оборудовала технические системы наблюдения за границей. Новое ограждение будет построено в местностях, где госграница проходит по суше.

Средства на оборудование ограждения выделены из бюджета Литвы.

Также планируется до 2020 года возвести забор на границе Литвы с Беларусью. По словам правоохранителей, эти ограждения возводятся с целью обуздания контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

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