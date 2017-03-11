На шествии народники демонстрировали риторику Трампа

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ru.DELFI.lt
суббота, 11 марта 2017 г. 16:56
Несколько сот человек 11 марта снова провели шествие по проспекту Гедиминаса, скандируя "Литва для литовцев" и "Литва". Перед шествием народники протестовали у президентского дворца.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Участники шествия несли плакаты "Островецкая АЭС – смертельная опасность для Литвы", "За снова великую Литву" и др. Последний плакат напомнил риторику Дональда Трампа – он во время предвыборной кампании обещал снова сделать Америку великой.

От Кафедральной площади народники шли к парламенту. По подсчетам полиции, в шествии участвовали несколько сот человек. Похоже, что это мероприятие утрачивает свою привлекательность – раньше на шествие собиралось намного больше людей.

Для сравнения в субботу в полдень в шествии по случаю 27-й годовщины восстановления независимости на проспекте Гедиминаса участвовали несколько тысяч человек.

Народники, которые ежегодно организуют в Вильнюсе шествие по случаю 11 марта, в этом году несколько изменили традицию и перед шествием собрались на акцию протеста у президентского дворца.

Они возмущались тем, что 16 февраля президент Литвы Даля Грибаускайте наградила бывшую заключенную Вильнюсского гетто Фаню Йохелес-Бранцовскую рыцарским крестом ордена "За заслуги перед Литвой".

На площадь С.Дауканто перед президентским дворцом в 16 ч. собралось несколько десятков участников протеста, в их числе был и председатель Союза народников Сакалас Городецкис, бывший лидер партии Юлюс Панка.

Выступив с речами и высказав свое возмущение в связи с награждением узницы гетто, они отправились готовиться к шествию - от Кафедральной площади они пойдут в сторону парламента.

В феврале Союз народников написал президенту письмо в связи с награждением Бранцовской. Они писали, что Бранцовская "возможно замарала себя кровью литовцев, когда партизанский отряд, членом которого она была, 29 января 1944 года ночью в Шальчининкском районе убили всех жителей деревни Канюкай, в том числе и 22 детей".

"Мы не сомневаемся, что президент была введена в заблуждение, поскольку такое ее решение только бередит болезненные раны Второй мировой войны и не способствует улучшению взаимопонимания и сочувствия между народами“, – писали в письме народники.

Президентская служба переслала письмо народников в Литовский центр исследования геноцида и резистенции. Тот представил свои объяснения.

В письме директора центра Бируте Бураускайте сказано, что Бранцовская в годы немецкой оккупации была членом Вильнюсской антифашистской (коммунистической) организации, узницей Вильнюсского гетто. Перед ликвидацией гетто в 1943 году она сбежала оттуда и присоединилась к партизанам "Мстителям", действовавшим в юго-восточной Литве, в Руднинкайских лесах. В документах сказано, что она была активных участников диверсионных акций и боевых заданий.

По данным центра, 29 января 1944 г. ночью партизаны напали и сожгли деревню Канюкай, погибли 35 человек, еще 10-15 были тяжело ранены. В акции в основном участвовал отряд партизан Каунасского гетто "Смерть оккупантам", но были и бойцы "Мстителей".

В выводах центра сказано, что в архивах советских времен нет данных об участии Бранцовской в акции в Канюкай. Ее фамилия среди участников акции не упоминается. Подобных данных не было и в других документах советского периода.

Центр отметил, что об участии в акции в деревне Канюкай Михаила Бранцовского в документах расписано открыто и подробно (позже Бранцовский стал супругом Фани Йохелес). Ему выразили даже благодарность за участие в этой акции. "Это усиливает мнение, что Йохелес в акции в Канюкай не участвовала, поэтому такой факт ни в ее биографии, ни в других документах не упоминается", – сказано в выводах.

"Ее награждение литовской государственной наградой нельзя считать необдуманным, неподобающим действием. Это награждение отражает европейский, западно-демократический взгляд на события Второй мировой войны.

Награждение Фани Бранцовской продемонстрировало уважение ко всем пережившим Холокост евреям Литвы и их борьбе с национализмом", – сказано в ответе Бураускайте.

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