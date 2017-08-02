На рынках лучше всего раскупают ягоды по 1 евро

Начался последний месяц лета, время ягод и варки варенья в разгаре, поэтому люди идут за ягодами на рынки. Выбор большой: смородина и черешня, клубника, малина, а на первом месте сейчас голубика и черника. К сожалению, цены кусаются, пишет www.rinkosaikste.lt.

Причина - из-за дождливого лета урожай в этом году неважный, на прилавках ягоды из Варены, которые стоят недешево.

За килограмм голубики торговцы просят 4,50-5 евро, черники – 2-3.50 евро – в зависимости от товарного вида. Больше всего покупателей толпилось у ягод по 1 евро.

"Удалось купить очень дешево – за 1 евро – целый литр черники, неважно, что мятая – на варенье сгодится", – радовалась Ангеле.

"Я сама выращиваю клубнику, но хочется и черники, а сама за ягодами я не могу поехать, вот приходится ходить на рынок. Я очень люблю чернику – ведь это одна из самых полезных ягод. Я читала, даже в варенье она не теряет свои полезные качества. Конечно, сколько-то замораживаю, но в этом году красивые ягоды стоят дорого, заморозить сложнее. Вообще у меня в морозилке всегда есть разные ягоды – и черная смородина, и клубника, и клюква, которую я собираю в Молетских лесах осенью, куда мы ездим с членами клуба сеньоров. К сожалению, когда мы едем, черники уже не бывает", - сказала покупатель.

Наруте высокая цена на чернику не удивляет: "Нормальная цена, ведь подумайте, как тяжело ее собирать. В других городах эти ягоды еще дороже. А вот в Кедайняй, так цена сравнительно нормальная. я не жалею денег на чернику, я ее люблю да и она очень полезна".