На ремонт многоквартирных домов в Литве выделены первые 50 млн. евро

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BNS
четверг, 11 мая 2017 г. 19:00
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Литве ссуду в размере 50 млн. евро на реновацию многоквартирных домов. Это первая ссуда банка для этой цели. На эти деньги будет обновлено не менее 150 многоквартирных домов.
© Shutterstock

Агентство по развитию общественных инвестиций, которое предоставляет льготные кредиты на реновацию многоквартирных домов, общежитий, зданий органов власти, подписало договор с ЕБРР в среду.

По данным агентства, спрос на реновацию многоквартирных домов в Литве большой. В стране 38 тыс. таких домов, из которых 35 тыс. построены тридцать и более лет назад. На сегодняшний день в стране реновировано около 4% домов.

До этой поры не реновацию многоквартирных домов в Литве предоставлял кредиты Европейский инвестиционный банк вместе с банком Siauliu bankas - они предоставили ссуды на сумму 80 млн. евро. Ранее 20 млн. евро своих средств на это выделил Swedbank.

BNS
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На ремонт многоквартирных домов в Литве выделены первые 50 млн. евро (6)

На ремонт многоквартирных домов в Литве выделены первые 50 млн. евро
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Литве ссуду в размере 50 млн. евро на реновацию многоквартирных домов. Это первая ссуда банка для этой цели. На эти деньги будет обновлено не менее 150 многоквартирных домов.

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