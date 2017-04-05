На повестку дня в парламенте вернулся проект закона о запрете абортов

На повестку для литовского парламента спустя несколько лет вернулся проект закона о запрете абортов, зарегистрированный депутатами прошлого созыва.

5 апреля проект закона обсудит Комитет по праву и правопорядку.

"Комитет начнет обсуждение проекта, мы являемся дополнительным комитетом, должны представить решение. Предложений и замечаний немало", – сказал BNS глава комитета Юлюс Сабатаускас.

Проект в 2013 году был зарегистрирован группой депутатов, в основном из Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей. Проект в первом чтении был принят и его начали обсуждать в комитетах.

В 2013 году проект одобрил Комитет по здравоохранению, правительство отрицательно оценило такой проект, после чего его обсуждение на несколько лет прекратили. Представители поляков в парламенте нового созыва заявили о том, что желают вернуть проект на повестку дня.

После выводов Комитета по праву и правопорядку свой вердикт еще должен вынести Комитет по правам человека.

В соответствии с проектом, аборты будут запрещены, за редким исключением: если беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины или есть обоснованные подозрения, что женщина была изнасилована. В этих случаях сделать аборт можно до 12 недели.

Инициаторы закона аргументируют поправки стремлением защищать жизнь человека с момента зачатия, критики закона считают, что право на аборт - это одно из репродуктивных прав женщин, запрет сузит права женщины.

В Литве на данный момент аборты разрешено делать до 12 недели беременности без каких-либо дополнительных условий.

В ЕС аборты запрещены на Мальте, в Ирландии и Польше.