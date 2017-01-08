На пограничном пункте в Ниде - неожиданные гости

"Ночь на пункте в Ниде. Разрешили пересечь границу, поскольку документы у них были", - написано под фотографией, на которой видны пробегающие через пункт погранконтроля лисицы.

Сотрудники пошутили, что документы всех четырех лисиц в порядке.

"Предоставили полезную информацию о тех, которые доставляют (контрабанду - DELFI)", - пошутили сотрудники ГСОГ в ответ на вопрос, не переносили ли животные контрабанду.