На пограничном пункте в Ниде - неожиданные гости

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 8 января 2017 г. 12:12
Сотрудники представляющего Государственную службу охраны границы учреждения в социальной сети Facebook поделились забавными кадрами.
© Facebook nuotr.

"Ночь на пункте в Ниде. Разрешили пересечь границу, поскольку документы у них были", - написано под фотографией, на которой видны пробегающие через пункт погранконтроля лисицы.

Сотрудники пошутили, что документы всех четырех лисиц в порядке.

"Предоставили полезную информацию о тех, которые доставляют (контрабанду - DELFI)", - пошутили сотрудники ГСОГ в ответ на вопрос, не переносили ли животные контрабанду.

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