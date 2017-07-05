На поездах появится изображение Витиса

Что скрывала и что обществу возвращает компания "Литовская железная дорога" (ЛЖД), которую называют государством в государстве? Об этом стало известно пресс-конференции "Что скрывает государство в государстве".

Плакаты с надписью "Что скрывает государство в государстве" на этой неделе можно было увидеть в разных местах столицы. Эта запись часто появлялась в фейсбуке, людей приглашали голосовать за возможный вариант ответа.

Сегодня стало известно, что же скрывает компания.

"Lietuvos geležinkelių" įrašas © Facebook

Компанию уже давно называют "государством в государстве", в своем отчете в 2016 году ее так назвала и президент Даля Грибаускайте.

5 июля на пресс-конференцию представители "ЛЖД" пригласили министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса и профессора Людаса мажилиса, который нашел оригинал акта 16 февраля.

Гендиректор "ЛЖД" Мантас Мартушка вместе с участниками мероприятия открыли символ Витиса, изображенный на передней части поезда.

"Мы хотим открыть новую страницу для общества. В течение длительного времени "ЛЖД" называли государством в государстве, несмотря на то, что мы являемся частью государства. Поскольку завтра ждет красивый праздник – день государства, мы украсили все поезда символическим знаком – Витисом", – порадовался Бартушка.

Он указал, что возможно государству был нанесен ущерб на сумму 5 млн. евро. "Мы остановили непрозрачные закупки, применяем ясный принцип, чтобы соблюдали правила государственных закупок, многие процессы в суде. Ведомства ответят, сколько денег можно вернуть", – сказал он.

Масюлис порадовался, что все обернулось к лучшему: "В течение многих лет имя компании порочили коррупционные связи, закрытость, отсутствие пользы для государства, при этом компания была одним из крупнейших работодателей. Сейчас компания возвращается в объятия государства, мы хотим, чтобы она стала источником прозрачности, эффективности, амбиций, инноваций, чтобы было чем гордиться".

Профессор Мажилис сказал, что решение "ЛЖД" произвело на него приятное впечатление. "Это один из наиболее утвердившихся символов государства, он связан со всей седой историей государства, имеет большое значение для поколений, включая молодое".

Он не скрывает, что согласился на участие в пресс-конференции, поскольку ему нравится ездить на поездах, а приезжать в Вильнюс – всегда приятно.