На пляже Паланги собираются установить долгожданные туалеты

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ru.DELFI.lt
четверг, 6 апреля 2017 г. 09:04
Если человек не доходит до туалета, то туалет "приходит" на пляж, такой выход из сложившейся ситуации рассматривает курортный город Паланга. Впрочем, говорят тут об этом пока не очень охотно, пишет Vakarinė Palanga.
Palangos tiltas
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

С наступлением очередного курортного сезона возобновляются разговоры о загрязнении Балтийского моря и прибрежной лесополосы и необходимости установить туалеты на пляже.

Похоже, терпение у властей Паланги закончилось: они озвучивают планы установить в Паланге пяти, в Швянтойи - трх туалетов контейнерного типа. Только на этот раз возник другой вопрос: получены ли необходимые разрешения?

Пока что о том, что происходит на пляже, никто не хочет говорить вслух. Первыми к подготовительным работам приступили коммунальщики. Техника и персонал компании Palangos komunalinis ūkis не только очищают пляж, перевозя смытый волнами и унесенный ветром песок, но и устанавливают фундамент для будущих туалетов.

Впрочем, администрация самоуправления города не спешит рассказывать о нововведении. Руководитель отдела по вопросам хозяйства и имущества администрации самоуправления Костас Якубаускас сказал, что подробную информацию на эту тему сможет предоставить примерно через месяц.

"Пока что я ничего не могу сказать. Ведутся проектные работы. К туалетам необходимо подвести водопроводные и канализационные сетеи. Только тогда, когда они будут проложены, мы сможем говорить о строительстве".

Эколог мэрии Реда Каурене заверила, что не располагает информацией о ведущихся или планируемых работах на пляже. "Эти работы с специалистом по экологии не должны согласовываться", - пояснила она.

Директор ЗАО Palangos vandenys Виргилиюс Бержанскис сказал, что примерно в течение недели прояснится, будут ли проведены на пляж коммуникации.

"Пока что мы свою работу только планируем. Коммунальщикам согласование процедур не требуется, а мы должны подготовить проект технической сети. Ведь в пять мест мы должны будем провести и водопроводные, и канализационные сети, - пояснил директор. - Если все будет проходить в соответствии с планом, работы мы начнем и завершим до начала летнего сезона".

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