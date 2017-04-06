На пляже Паланги собираются установить долгожданные туалеты

С наступлением очередного курортного сезона возобновляются разговоры о загрязнении Балтийского моря и прибрежной лесополосы и необходимости установить туалеты на пляже.

Похоже, терпение у властей Паланги закончилось: они озвучивают планы установить в Паланге пяти, в Швянтойи - трх туалетов контейнерного типа. Только на этот раз возник другой вопрос: получены ли необходимые разрешения?

Пока что о том, что происходит на пляже, никто не хочет говорить вслух. Первыми к подготовительным работам приступили коммунальщики. Техника и персонал компании Palangos komunalinis ūkis не только очищают пляж, перевозя смытый волнами и унесенный ветром песок, но и устанавливают фундамент для будущих туалетов.

Впрочем, администрация самоуправления города не спешит рассказывать о нововведении. Руководитель отдела по вопросам хозяйства и имущества администрации самоуправления Костас Якубаускас сказал, что подробную информацию на эту тему сможет предоставить примерно через месяц.

"Пока что я ничего не могу сказать. Ведутся проектные работы. К туалетам необходимо подвести водопроводные и канализационные сетеи. Только тогда, когда они будут проложены, мы сможем говорить о строительстве".

Эколог мэрии Реда Каурене заверила, что не располагает информацией о ведущихся или планируемых работах на пляже. "Эти работы с специалистом по экологии не должны согласовываться", - пояснила она.

Директор ЗАО Palangos vandenys Виргилиюс Бержанскис сказал, что примерно в течение недели прояснится, будут ли проведены на пляж коммуникации.

"Пока что мы свою работу только планируем. Коммунальщикам согласование процедур не требуется, а мы должны подготовить проект технической сети. Ведь в пять мест мы должны будем провести и водопроводные, и канализационные сети, - пояснил директор. - Если все будет проходить в соответствии с планом, работы мы начнем и завершим до начала летнего сезона".