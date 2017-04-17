На питание литовских военных выделят больше средств

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BNS
понедельник, 17 апреля 2017 г. 13:19
Правительство Литвы на этой неделе обсудит предложение Министерства оборон, связанное с унификацией меню литовских военных и военных из союзнических стран.
© DELFI / Karolina Pansevič

МО предлагает увеличить сумму на питание военных с 6 до 8 евро в день.

Военные из союзнических стран и до сих пор получали на питание 8 евро в день. Это значит, что иностранцев кормят более разнообразной пищей.

МО планирует ввести новое меню для литовских военных с мая этого года. Это потребует дополнительно 4,8 млн. евро.

В Литве с 2014 года находятся 150 американских военных. С начала этого года дислоцирован батальон НАТО, который возглавляет Германия, в нем около 1000 военных.

В среду правительство также рассмотрит возможность увеличения зарплат литовским военным на 5% с октября этого года, а с середины следующего года – еще на 10%. Из бюджета МО на это планируют выделить еще 17 млн. евро.

Если правительство одобрит это предложение, то зарплата рядового увеличится с 526 до 605 евро "на руки", сержанта – с 684 до 784 евро, капитана – с 972 до 1111 евро.

BNS
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