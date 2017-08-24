На "Пикнике свободы" - внимание к нацобщинам Литвы и теме отношений с Россией

Мероприятие в прошлом году посетили 10 000 человек со всей Литвы, наряду с президентом, политической элитой и известными музыкантами. В этом году, как отмечают организаторы, только в соцсети Facebook, количество желающих принять участие в дискуссиях и различных мероприятиях на острове превысило 20 000.

На "Пикнике свободы" пройдет обсуждение вопросов, касающихся национальных меньшинств, внешней политики, образования, здравоохранения, экономики, эмиграции и демографии.

"У государства нет идей", "Власти не разговаривают с людьми", - так говорят многие и они правы. Давайте попробуем исправить это вместе. Поговорим. Обсудим. Давайте искать выход", - призывают организаторы "Пикника".

Второй "Пикник" интересен еще и тем, что отдельное внимание организаторы уделили теме отношений с Россией и другими соседними государствами, а также взаимоотношений с национальными общинами Литвы. Политики, дипломаты, журналисты и политологи и гражданские активисты примут участие в дискуссиях "Соседи и национальные меньшинства — как жить дружно?", "Как мы будем жить рядом с Россией?" и "Видение путинской России глазами русских".

Среди спикеров фестиваля министры, члены Сейма, дипломаты, учены, общественные деятели, люди искусства, проживающие в Литве российские эксперты и журналисты. На пикник приедет президент Литвы Даля Грибаускайте.

Волонтеры будут фиксировать все самые важные идеи, высказанные участниками. А после фестиваля они будут выпущены в доступной каждому "Книге года".

В рамках фестиваля будут проходить презентации общественных организаций, съемки телевизионных передач и выступления известных литовских музыкальных исполнителей.

"Пикник свободы" Андрюс Тапинас решил организовать после того, как ему не разрешили провести встречу с жителями населенного пункта Рингаудай (Каунасский район). Тапинас сказал, что это произошло после того, как социал-демократ мэр Макунас отказался предоставить ему для этого помещение.

Программа фестиваля "Пикник свободы" - http://laisvespiknikas.lt/