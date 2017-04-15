На Пасху в Литве похолодает

Похоже, что в праздничные выходные в Литву ненадолго вернется зима. В субботу местами возможен мокрый снег, а в ночь на воскресенье ив пасхальное утро снег ожидается во многих местах.

Правда, в воскресенье днем во многих районах выглянет солнце, значит не все так плохо. В начале следующей недели без особых перемен: по-прежнему будет прохладно, облачность и осадки будут небольшими, ожидается холодный ветер.

В субботу будет пасмурно, во многих районах пройдет кратковременный дождь. Местами будет формироваться гололед. В Вильнюсе и Каунасе весь день будет облачно, небольшой дождь. Ночью и утром 1–3, днем до 9 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня прогнозируют смешанные осадки, около 0. Днем облачно, воздух прогреется до 6–7 градусов. На взморье ночью 3, утром небо прояснится, будет около 0. Днем из-за туч выглянет солнце, до 6 градусов тепла.

На Пасху погода будет очень плохой: в первой половине воскресенья ожидаются осадки: дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер. Во второй половине дня облака понемногу рассеются. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ожидаются осадки, дождь будет сменяться мокрым снегом и наоборот. Температура составит 2–3 градуса тепла. Днем облака начнут рассеиваться, но возможен дождь. Будет 6 градусов выше нуля. В Шяуляй в первой половине дня до –2, снег. Днем облачность снизится, но будет всего 4–5 градусов тепла. На взморье ночью и утром также прогнозируют смешанные осадки, будет около 0. Днем небольшой дождь, около 4 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели осадков будет меньше. Ночи будут холодными: температура будет опускаться ниже нуля. Днем небольшие дожди. С середины недели как ночью, так и днем будет становится теплее.