На Пасху можно будет проще попасть в Беларусь

Госпогранкомитет Беларуси опубликовал график работы пунктов упрощенного пропуска на границе во время празднования Пасхи и Радуницы.

В пунктах упрощенного пропуска пересекать границу могут граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. В них осуществляется лишь пограничный контроль, поэтому разрешено перемещать товары и вещи для личного пользования.

Пункты упрощенного пропуска будут работать в следующем режиме:

на границе с Литвой:



Видзы (Твярячюс) - ежедневно круглосуточно

Кемелишки (Пренай) - с 10.00 до 17.00 16 и 17 апреля

Мольдевичи (Адутишкис) - с 08.00 до 20.00 по пн, вт, ср, чт

Лынтупы (Папялякис) - с 08.00 до 20.00 по пт, сб, вскр и 17 апреля

Поречье (Латежерис) - с 08.00 до 18.00 ежедневно

Петюлевцы (Ракай) - с 11.00 до 17.00 по пт, сб и вскр, 16 и 25 апреля

Геранены (Кракунай) - с 11.00 до 17.00 по сб и вскр, 16 и 25 апреля

Дотишки (Эйшишкес) – с 09.00 до 19.00 ежедневно

Пицкуны (Нарвилишкес) – с 12.00 до 17.00 16 и 25 апреля. Осуществляется пропуск граждан, следующих пешком.



на границе с Латвией:



Гаврилино (Мейкшаны) - с 09.00 до 17.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля при наличии заявок

Плюсы (Каплава) - с 09.00 до 19.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля



на границе с Украиной:



Дубок (Хрипск) - с 09.00 до 18.00 в периоды с 15 по 17 апреля, с 29 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая

Отчино (Гута) - с 09.00 до 18.00 16, 17, 23, 24, 25 апреля, 1,2,7,8,9 мая

Сушитница (Тур) - с 08.00 до 20.00 ежедневно

Трушино (Вичевка) – с 08.00 до 20.00 ежедневно

Ольманы (Переброды) – с 08.00 до 20.00 15, 16, 22, 23, 24, 25 апреля, 1, 7, 8, 9 мая



Вне пунктов пропуска:



на направлении н.п. Вивнево – н.п. Дольск (Украина) с 09.00 до 18.00 16, 17 апреля

на направлении Дзержинск – Познань (Украина) с 09.00 до 18.00 22, 23 апреля

Глушкевичи (Будки-Каменские) - с 09.00 до 17.00 17 апреля, с 08.00 до 18.00 25 апреля

Запесочье (Лучанки) - с 08.00 до 18.00 18, 19, 23,25 апреля

Поддобрянка (Добрянка) с 07.00 до 20.00 ежедневно

Глыбоцкое (Ильмовка) с 07.00 до 20.00 ежедневно

Андреевка (Деревины) с 07.00 до 20.00 ежедневно



В ГПК обратили внимание, что границу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для этого при себе нужно иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима). При следовании на автотранспорте нужно предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования «Зелёная карта».