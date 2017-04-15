На Пасху можно будет проще попасть в Беларусь

В пунктах упрощенного пропуска пересекать границу могут граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. В них осуществляется лишь пограничный контроль, поэтому разрешено перемещать товары и вещи для личного пользования.
Пункты упрощенного пропуска будут работать в следующем режиме:
на границе с Литвой:
Видзы (Твярячюс) - ежедневно круглосуточно
Кемелишки (Пренай) - с 10.00 до 17.00 16 и 17 апреля
Мольдевичи (Адутишкис) - с 08.00 до 20.00 по пн, вт, ср, чт
Лынтупы (Папялякис) - с 08.00 до 20.00 по пт, сб, вскр и 17 апреля
Поречье (Латежерис) - с 08.00 до 18.00 ежедневно
Петюлевцы (Ракай) - с 11.00 до 17.00 по пт, сб и вскр, 16 и 25 апреля
Геранены (Кракунай) - с 11.00 до 17.00 по сб и вскр, 16 и 25 апреля
Дотишки (Эйшишкес) – с 09.00 до 19.00 ежедневно
Пицкуны (Нарвилишкес) – с 12.00 до 17.00 16 и 25 апреля. Осуществляется пропуск граждан, следующих пешком.
на границе с Латвией:
Гаврилино (Мейкшаны) - с 09.00 до 17.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля при наличии заявок
Плюсы (Каплава) - с 09.00 до 19.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля
на границе с Украиной:
Дубок (Хрипск) - с 09.00 до 18.00 в периоды с 15 по 17 апреля, с 29 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая
Отчино (Гута) - с 09.00 до 18.00 16, 17, 23, 24, 25 апреля, 1,2,7,8,9 мая
Сушитница (Тур) - с 08.00 до 20.00 ежедневно
Трушино (Вичевка) – с 08.00 до 20.00 ежедневно
Ольманы (Переброды) – с 08.00 до 20.00 15, 16, 22, 23, 24, 25 апреля, 1, 7, 8, 9 мая
Вне пунктов пропуска:
на направлении н.п. Вивнево – н.п. Дольск (Украина) с 09.00 до 18.00 16, 17 апреля
на направлении Дзержинск – Познань (Украина) с 09.00 до 18.00 22, 23 апреля
Глушкевичи (Будки-Каменские) - с 09.00 до 17.00 17 апреля, с 08.00 до 18.00 25 апреля
Запесочье (Лучанки) - с 08.00 до 18.00 18, 19, 23,25 апреля
Поддобрянка (Добрянка) с 07.00 до 20.00 ежедневно
Глыбоцкое (Ильмовка) с 07.00 до 20.00 ежедневно
Андреевка (Деревины) с 07.00 до 20.00 ежедневно
В ГПК обратили внимание, что границу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для этого при себе нужно иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима). При следовании на автотранспорте нужно предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования «Зелёная карта».