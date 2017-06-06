На отпуск не откладывают 45% жителей Литвы

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ru.DELFI.lt
вторник, 6 июня 2017 г. 16:51
Жители Литвы активно планируют деньги на отпуск, но лишь меньше половины респондентов регулярно откладывают деньги на отпуск, таковы данные опроса, проведенного компанией Aviva Lietuva.
© Shutterstock

Почти 68% участников опроса сказали, что планируют свои расходы на отпуск. Однако лишь часть жителей регулярно откладывает деньги на это - т.е. ежемесячно. Так поступают 44% участников опроса.

На отпуск вообще не откладывают деньги 45% респондентов. Они тратят на отпуск столько, сколько могут себе позволить, когда приходит время отпуска. Исследование проводилось уже в третий раз, по сравнению с данными за 2014 г., число тех, кто откладывает и не откладывает деньги на отпуск несколько снизилось: тогда регулярно откладывали 47%, не откладывали – 48% респондентов.

"Улучшение экономического положения в стране и семьях позволяет шире открыть кошелек, но даже при росте доходов важна финансовая дисциплина. На отпуск ежемесячно надо откладывать не меньше 5% доходов.

Регулярная экономия средств не только снизит финансовое бремя, но и позволит больше отложить", – сказала гендиректор Aviva Lietuva Аста Грабинске.

Исследование показало, что семьи планируют отпуск и откладывают на него вместе. Так делают 65% респондентов. Почти половина тех, кто откладывает деньги на отпуск, выделяют ежемесячно по 10% зарплаты, треть – до 5% доходов.

"Чаще всего жители Литвы отдыхают летом и зимой. Однако летом они отдыхают не только во время отпуска, а зимой растут расходы из-за большей коммунальной платы. Поэтому на отпуск надо откладывать деньги весь год", – сказала Грабинске.

Жители Литвы на отпуск тратят немного. До 300 евро планируют истратить 40%, до 600 евро – 33% участников опроса.

Aviva Lietuva провела опрос 11–22 мая. В нем участвовали 468 респондентов.

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