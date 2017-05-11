На одной из основных улиц столицы летом будут проводить ремонтные работы

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ru.DELFI.lt
четверг, 11 мая 2017 г. 14:30
Этим летом жителей и гостей литовской столицы ждет серьезное испытание – в июле планируют начать реконструкцию улицы Гележинё вилко.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Каждый ремонт - это определенная помеха, поэтому нужен доброжелательный настрой. Жители Вильнюса, вероятно, испытают больше всего неудобств во время ремонтных работ на ул. Гележинё вилко - от Эдукологического университета до виадука на ул. А.Гоштауто (речь идет о новой эстакаде).

Там определенные неудобства будут. Конечно, будем пытаться работать по ночам, насколько это будет возможно, но определенные неудобства и помехи будут", – сказал в эфире передачи "Открытый разговор" на Žinių radijas представитель Департамента экономики и транспорта Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа.

По его словам, там изношен асфальт и полностью пришли в негодность люки на колодцах.

"Когда едет груженая фура, иногда поток воздуха поднимает люки, и они на свое место не возвращаются", – сказал Паужа.

По его словам, это не единственное место, где летом будут проводить ремонтa.

"Будем приводить в порядок и хорошо известные улицы. И проспект Лайсвес, и проспект Пилайте", – обещал Паужа.

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