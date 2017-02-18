На новый знак Друскининкай хотят выделить 54 000 евро

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ru.DELFI.lt
суббота, 18 февраля 2017 г. 12:29
Власти Друскининкай задумали переплюнуть «башню» Старой Варены и поставить на кольцевом перекрестке на въезде в город знак стоимостью в 54 000 евро.
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© U. Karaliūnaitės nuotr.

Оппозиция удивлена, что не было никакого обсуждения, действительно ли стоит тратить деньги налогоплательщиков на такое дело.

«Башня» на въезде в Старую Варену, которая появилась в 2014 году и созданная по проекту архитектора Брунонаса Бакайтиса, до сих пор является яблоком раздора среди жителей. Впрочем, скоро у нее появится конкурент.

В рассматриваемом бюджете Друскининкай запланировано выделить 54 000 евро на оборудование нового знака города. По словам представителя мэрии Друскининкай Дианы Синкявичюте, часть дороги на въезде в город будет реконструирована и тут появится кольцевой перекресток, на котором, как и в Старой Варене, появится новый знак города.

Как говорит Д.Синкявичюте, в ближайшее время в печати и на сайте самоуправления появится сообщение о конкурсе. На вопрос, почему на знак, которого еще нет, уже планируется выделить 54 000 евро, она ответила: «В бюджет внесена всего лишь предварительная сумма».

Реконструкцию дороги и новый знак планировали еще в 2009 году, однако тогда начался экономический кризис и эти планы были отложены.

Староста оппозиционной смешанной фракции горсовета Друскининкай Вилюс Семешка удивлен, что по этому вопросу не было никаких публичных дискуссий на тему, а нужно ли деньги налогоплательщиков пускать на новый знак.

«Дискуссий и решения инвестировать в новый знак Друскининкай однозначно не было. 54 000 евро — все-таки большая сумма, а бюджет города 2017 года на 7% меньше, нежели прошлогодний. Поэтому очень удивляет такое одностороннее решение руководства администрации», - сказал Семешка.

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На новый знак Друскининкай хотят выделить 54 000 евро (3)

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Власти Друскининкай задумали переплюнуть «башню» Старой Варены и поставить на кольцевом перекрестке на въезде в город знак стоимостью в 54 000 евро.

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