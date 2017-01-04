На новую объездную дорогу многие водители попадают по ошибке

После того как 20 декабря был открыт последний отрезок Западной объездной дороги, в редакцию DELFI с вопросами стали обращаться читатели.
Несколько из них жаловались, что, когда они ехали по дороге A2 в Вильнюс, запутались и свернули на объездную дорогу вместо того, чтобы ехать по ул. Укмергес в сторону центра.
Представитель Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа сказал, что у перекрестка ул. Укмергес и Западной объездной дороги есть знаки, указывающие направление в Каунас, Мариямполе, Гродно и т.д.
"В ближайшее время мэрия намерена установить дополнительные указатели в сторону центра города", – прибавил он.
2 января третий участок Западной объездной дороге еще не отображался в системе Google Maps. Поэтому DELFI интересовался, когда мэрия ускорит этот процесс.
В среду, 4 января, Паужа информировал, что дорога уже есть в системе.