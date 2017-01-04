На новую объездную дорогу многие водители попадают по ошибке

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ru.DELFI.lt
среда, 4 января 2017 г. 15:23
Водители, которые едут из Паневежиса в Вильнюс, вскоре смогут увидеть дополнительные информационные дорожные знаки. Эти знаки помогут понять, где находится дорога в центр, чтобы по ошибке не выезжать на Западную объездную дорогу.
© DELFI / Domantas Pipas

После того как 20 декабря был открыт последний отрезок Западной объездной дороги, в редакцию DELFI с вопросами стали обращаться читатели.

Несколько из них жаловались, что, когда они ехали по дороге A2 в Вильнюс, запутались и свернули на объездную дорогу вместо того, чтобы ехать по ул. Укмергес в сторону центра.

Представитель Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа сказал, что у перекрестка ул. Укмергес и Западной объездной дороги есть знаки, указывающие направление в Каунас, Мариямполе, Гродно и т.д.

"В ближайшее время мэрия намерена установить дополнительные указатели в сторону центра города", – прибавил он.

2 января третий участок Западной объездной дороге еще не отображался в системе Google Maps. Поэтому DELFI интересовался, когда мэрия ускорит этот процесс.

В среду, 4 января, Паужа информировал, что дорога уже есть в системе.

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