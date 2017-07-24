На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопровождали самолеты РФ

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BNS
понедельник, 24 июля 2017 г. 13:07
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном пространстве над Балтийским морем.
Russian and NATO jets
© DELFI

Как сообщило литовское министерство обороны, 21-ого июля истребители НАТО поднялись в небо для опознавания и сопровождения транспортных самолетов Ан-26 и Ан-140, летевших над Балтийским морем с континентальной части России в Калининград.

Самолет Ан-26 летел без транспондеров, но следовал летному плану, а Ан-26 был с выключенным транспондером, соблюдал летный план.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

BNS
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