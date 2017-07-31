На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопровождали самолет РФ

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BNS
понедельник, 31 июля 2017 г. 12:40
На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном пространстве над Балтийским морем.
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Истребители союзников были подняты в небо в минувший вторник в связи с самолетом "Ан-26", следовавшим с континентальной части России в Калининградскую область. Этот самолет летел с включенным транспондером, однако без летного плана, поддерживал связь с диспетчерами, сообщило министерство обороны Литвы.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.

BNS
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