На минувшей неделе истребители НАТО один раз сопровождали самолет РФ

На минувшей неделе истребители НАТО, несущие дежурство в миссии Балтийского воздушного патрулирования, один раз поднимались в небо для опознания и сопровождения российского военного самолета, летевшего в международном пространстве над Балтийским морем.

Истребители союзников были подняты в небо в минувший вторник в связи с самолетом "Ан-26", следовавшим с континентальной части России в Калининградскую область. Этот самолет летел с включенным транспондером, однако без летного плана, поддерживал связь с диспетчерами, сообщило министерство обороны Литвы.

Сейчас миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз ВВС в Литве и Эстонии.