На LRT череда скандалов: в эфире - еще один выпад

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ru.DELFI.lt
понедельник, 9 января 2017 г. 16:43
В выходные в Литве сообщили о скандале, с участием Асты Баукуте. В эфире одной из телепередач на LRT женщина продемонстрировала жесты, отсылающие к нацистам и Адольфу Гитлеру. За такой выпад Баукуте осудили, выясняли, как это вообще могло попасть в передачу, которую не показывают в прямом эфире.
Ignas Krupavičius, „Labas rytas“ laidos akimirka
© Stop kadras

В понедельник на LRT произошел еще один скандал. В эфире телепередачи "Доброе утро" прозвучала фраза, оскорбляющая гомосексуалистов.

В репортаже о "Евровидении" журналистка спрашивала у людей на улице, что они думают об этом конкурсе. Один из мужчин был прямолинеен и заявил, что это "сборище европед..асов".

Отрывком этой передачи поделилась Литовская лига геев.

"Доброе утро, Литва! Сегодня утром в эфире LRT во всей своей красе прозвучало слово "ЕВРОПЕД..АСЫ".

Интересно, является ли использование таких эпитетов в отношении ЛГБТ, членов общины, частью миссии национального канала? В пятницу телевидение LRT извинялось за антисемитские жесты в передаче "Угадай мелодию", а сегодня утром прозвучала гомофобская риторика. Хебра, что происходит? Аудрюс Сяурусявичюс? Аудрюс Гиржадас? Игнас Крупавичюс?", – сказано на фейсбуке.

Вскоре последовали извинения. LRT распространило ответ главы пресс-службы Аудрюса Матониса.

"Приносим извинения за гомофобские слова, прозвучавшие 9 января 2016 г., в эфире передачи "Доброе утро, Литва", из уст прохожего. Мы сожалеем, что в репортаже о песенном конкурсе "Евровизия" была допущена монтажная ошибка. Хочу подчеркнуть, что прозвучавшее слово не имеет ничего общего с ценностями LRT"

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