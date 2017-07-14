На литовском побережье повышается уровень воды в море: опасность угрожает и Паланге

После того как сообщалось о том, что Балтийское море у Паланги безжалостно смыло пляж, специалисты стали исследовать причины этого явления.

По словам эколога Палангской мэрии Реды Кайрене, процесс эрозии берегов интенсивно протекает в ветреный период.

Глава сектора исследования побережий Центра исследования природы Гинтаутас Жилинскас уверяет, что отчасти это результат того, что убрали валуны, лежавшие у пирса.

А представитель Литовской гидрометеорологической службы Александрас Каютис уверен, что это результат повышения уровня воды в Балтийском море.

"Уровень воды в Балтийском море замеряют с 1898 г. Известно, что средний многолетний показатель составляет 497 см, а в июне этого года было 517 см. Это на 24 см выше многолетнего показателя. 27 июня уровень воды составлял 537 см", – сказал он.

В июле он остается довольно высоким, примеру, 10 июля был 524 см.

По словам Каютиса, высокий уровень воды был обусловлен низким атмосферным давлением.

"Особенно большое влияние оказывают циклоны. Чем выше уровень воды, тем больше волны и больше вымывается берег", – сказал он.

По словам собеседника, необычное положение наблюдается с начала весны.

"В течение длительного времени была затоплена дорога Шилуте-Русне. Это было результатом высокого уровня воды, поскольку снега в этом году почти не было. В то время целых три дня (но не подряд) уровень воды в Балтийском море был выше, чем в дельте Немана", – сказал специалист.

По словам гидролога, если уровень моря по-прежнему будет увеличиваться, не останется дюн, а потом опасность будет грозить и Паланге.

"Не останется возвышенности, на которой находятся дюны, а там уже прямой путь на Палангу", – предупредил собеседник.

На вопрос, как этот процесс остановить, гидролог сказал, что ответ кроется в Парижском соглашении по климату.

"Нужно снижать углекислый газ в атмосфере. Только это остановит. Правда, это не вопрос одного дня", – сказал он.

Кайрене полностью согласна с Каютисом, она заметила, что виной всему глобальное изменение климата.