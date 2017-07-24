На литовском кладбище участников "Миссии Сибирь 17" ждала печальная картина

Участники экспедиции "Миссия Сибирь 17", которые неделю назад отправились в Иркутск, посетили кладбище, прибранное участниками этой миссии в 2008 году. Команда посетила кладбище в Тулуне.

Тулун – административный центр Тулунского района Иркутской области, куда на поездах выслали тысячи литовцев. Многих из них из Тулуна везли в удаленные села на грузовиках, но некоторых оставили в это городе.

Команда после того, как привела в порядок кладбище в Гадалее, направилась в Тулун, поскольку, по словам руководителя экспедиции Арнольдаса Фокаса, быстро справилась с задачей в Гадалее и у нее осталось в запасе немного времени.

В Тулуне молодые люди не думали, что увидят столь печальную картину. Тем более, что 9 лет назад это кладбище уже приводили в порядок.

В составе экспедиции есть Нериюс Пранцкявичюс, который участвовал и в экспедиции 2008 года. Едва он пришел на кладбище, как примолк и удивленно смотрел на кладбище, превратившееся в лес. Сквозь выросшие деревья с трудом можно было разглядеть кресты на могилах ссыльных литовцев. Большая часть крестов пришла в негодность, местами остатки оград лежали кучками.

"Тулунское кладбище, как и большинство кладбищ в этом регионе, запущенное. Оно поросло деревьями и кустарниками. В 2008 году там было много мусора, бутылок. Думаю, на нем жили бездомные, – рассказал DELFI Пранцкявичюс. – Крестов на кладбище было очень много: некоторые были поваленные, некоторые еще стояли. Когда мы пришли, картина была страшная, а ушли – все было красиво. Мы убрали кусты, деревья, мусор. Конечно, привели в порядок и могилы".

Обычно в Сибири на могилах ссыльных ставили деревянные кресты, однако в Тулуне есть и каменные памятники в форме католического креста. "На них нет ни табличек, ни надписей, поэтому мы не можем утверждать, что это литовские памятники только потому, что они в виде католических крестов. Может латышей, может эстонцев. Литовские кресты легко отличить по форме и вырезанным именам", – сказал Пранцкявичюс.

Участники экспедиции ездят по кладбищам литовских ссыльных в Сибири и ставят новые кресты. По словам Нериюса, на кладбище в Тулуне даже не было необходимости ставить новые кресты, поскольку большая часть стоявших прекрасно сохранилась.

"Мы прибрали кладбище, привели в порядок, расчистили, а когда опять приехали – едва нашли кладбище. Эта картина была мрачной, – сказал собеседник. – Я понял, что наша работа была бессмысленной. 9 лет - небольшой отрезок времени. Могилы не только заросли, мы нашли всего несколько неповаленных крестов. Оград не осталось. Трудно понять, литовское ли это кладбище. Некоторые кресты сейчас, когда мы приводили кладбище в порядок, мы поставили у деревьев, другие вкопали. Картина жуткая. Кладбища нет, оно разорено".

Перед поездкой в Иркутск члены экспедиции посетили ссыльных, вернувшихся из Иркутской области, и их близких. За несколько дней до отправки в Россию, Лаймис Касперавичюс и Симона Будрецкайте посетили живущего в Вильнюсе Йонаса Пауликаса. Он сам не был ссыльным, через ссылку прошли его близкие.

В Сибирь были сосланы родители Пауликаса, брат с семьей и дедушки и бабушки. В первые дни в Сибири умерла его двоюродная сестра. Мать Йонаса также умерла в Сибири, отец там женился во второй раз. С мачехой Йонас ездил в Иркутск в 1990 году, нашел Тулунское кладбище, но не смог найти могилы близких.

По словам Касперавичюса, Пауликас ездил в Сибирь через год после массовой экспедиции, когда в Литву привезли останки десятков ссыльных. Во время этой экспедиции некоторые ограды и кресты убрали.

Пауликасу не удалось найти то место, где покоятся его близкие. Не найдя могилы близких, он с другими ссыльными, которые ездили вместе, поставил на кладбище деревянный крест.

"История Йонаса очень своеобразна, он, как и мы, ездил в Иркутск, чтобы найти могилу близких, хотел привести ее в порядок. Он собирал информацию и надеялся привезти останки близких", – рассказала Будрецкайте.

Симона и Лаймис не только выслушали всю историю ссылки близких Йонаса и собрали необходимую информацию, но и услышали просьбу.

"Нам показали фотографию установленного креста и дали две свечи с ленточками в цветах литовского триколора, нас попросили зажечь свечи на могиле близких Йонаса, – сказала Будрецкайте. – Я надеялась увидеть более приличную картину, а попала в кусты, из которых торчат православные кресты и несколько литовских крестиков. Тогда я поняла, как быстро все меняется, ведь ЙОнас был там в 1990 г."

Установленный Пауликасом крест был прислонен к дереву, рядом с ним лежала огромная поваленная сосна, вероятно, она упала на него.

Но удивило не только это – на кресте, который подняли и прислонили к дереву, было вырезано еще одно имя – Эльвира – а также дата рождения и смерти.

Команда привела Тулунское кладбище в порядок и вкопала крест на прежнее место, зажгла свечи и почла память умерших минутой молчания.

"Когда мы шли с кладбища, ко мне подошел один член экспедиции и подал три зеленые шишки, сказав, что они упали на землю, когда я рассказывала историю Йонаса Пауликаса, – улыбнулась Симона, она положила шишки в рюкзак и обещала их хранить. – Это странно, ведь зеленые шишки на землю не падают".

За первую неделю участники "Миссии Сибирь 17" привели в порядок кладбища в Гадалее, Тулуне и Евдокимове. Из Евдокимова они пешком отправились в исчезнувшее старое село Алгатуй.

Там членов экспедиции ждет настоящий вызов – литовское кладбище, находящееся в лесу, пострадало во время пожара. В Литву молодые люди из экспедиции вернутся 1 августа.