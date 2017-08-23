На Литовской бирже труда фиксируют странные вещи

ru.DELFI.lt
среда, 23 августа 2017 г. 15:10
На Литовской бирже труда происходят странные вещи. Это важное ведомство, которое должно заботиться о возвращении безработных на рынок труда, уже в течение некоторого времени демонстрирует внимание одной частной компании, предоставляющей услуги по обучению - клайпедских безработных за государственный счет обещают переквалифицировать в страховых агентов, поскольку эта профессия сейчас очень привлекательна.
Labour Exchange
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Я вчера очень ждала вашего звонка", – сказала незнакомка, позвонив по мобильному телефону.

В редакцию DELFI обратилась президент частного публичного учреждения Draudimo ir rizikos valdymo institutas Александра Лезговко. Она сказала, что предполагала, что журналист готовит публикацию о проверке, которую проводят в Клайпедском отделении ЛБТ – в отношении директора отделения Миндаугаса Скритулскаса.

В официальных документах ЛБТ сказано, что Скритулскаса подозревают в нарушении служебных правил, после того как в одном из изданий "появилась информация о реформе ЛБТ и высказанных в связи с этим заявлениях Скритулскаса". 22 августа было решено не назначать директору взыскания, поскольку факт нарушения не подтвердился.

Однако пресс-секретарь ЛБТ Милда Янкаускене в ответе DELFI во время проведения проверки указала, что расследование не связано с реформой и комментариями Скритулскаса. "В данном случае речь идет об особенностях общения нашего директора с клиентами. Один из примеров – в прилагающемся документе", – указала она.

К письму прилагалась жалоба Лезговко, в которой было сказано, что Скритулскас не предоставляет институту возможности ознакомить клайпедских безработных с возможностью переквалификации и получения доходного рабочего места.

Откуда глава частной компании могла узнать о вопросах, которые DELFI задавал государственной компании, а также о том, какое расследование проводит ЛБТ.

LDB atsakymas DELFI, pridedant A. Lezgovko
LDB atsakymas DELFI, pridedant A. Lezgovko
© LDB atsakymas DELFI, pridedant A. Lezgovko

"Письмо мне прислал пресс-секретарь ЛБТ. Писал вам, а меня включил как дополнительного адресата", – не скрывала Лезговко.

На вопрос, представляет ли она ЛБТ, женщина ответила: „"Я не представляю ЛБТ. ЛБТ защищала меня как представителя работодателей от действий главы Клайпедского отделения ЛБТ".

На вопрос, на каком основании Янкаускене переслала письмо частному лицу, был получен ответ: "У ЛБТ нет ничего общего с распространением этой информации. ЛБТ также не отвечает за слова других лиц, поскольку это их слова".

Возглавляемый Лезговко институт сообщает, что является единственным в Литве заведением, которое предлагает программу по повышению квалификации работников страховых компаний. На сайте можно посмотреть лекции на русском языке, которые, по словам Лезговко, предназначены для украинцев и белорусов. Литовских лекций нет, поскольку, по словам Лезговко, они платные.

На титульной странице сайта, в разделе "Пульс рынка" размещено видео "Лезговко о страховании в Литве". Это репортаж журналистов "Первого Балтийского канала под названием – "В Литве от терроризма не страхуют".

DELFI напоминает, что в отчете ДГБ за 2014 г. сказано, что в Литве один из инструментов России для осуществления идеологических задач являются СМИ на русском языке "Литовский курьер", "Обзор", "Экспресс неделя" и ПБК. В 2013 г. Вильнюсский суд останавливал ретрансляцию передач ПБК в Литве после ложной информации о событиях 13 января в Литве.

Летом 2016 г. Лезговко обратилась в Клайпедское отделение ЛБТ, предложив заключить двустороннее соглашение о предоставлении услуг по обучению.

В ответе было сказано, что ЛБТ может заключать только такие соглашения об обучении, которые предлагают специальности, востребованные по данным учреждения. Было отмечено, что возможность трудоустройства страховщиков оценивается как средняя, есть более востребованные специальности.

24 октября 2016 г. представитель института Михаил Лезговко обратился к представителю ЛБТ Инге Любертене с просьбой разрешить заключить двустороннее соглашение с ЛБТ в порядке исключения. Предлагался такой вариант - после окончания курсов безработные, получившие квалификацию страховщиков, могли бы заниматься индивидуальной деятельностью.

Клайпедское отделение ЛБТ снова дало отрицательный ответ.

В апреле 2017 г. Лезговко обжаловала действия Скритулскаса в Министерстве социальной защиты и труда. После чего была организована проверка его деятельности.

Сам Скрупулскас рассказал, что общение с Лезговко было сложным, она обращалась едва ли не каждую неделю и настойчиво просила о заключении соглашения. Затем начала писать жалобы.

Скрупулскас считает, что нецелесообразным тратить деньги на курсы по специальности, которая не пользуется большим спросом на рынке (стоимость 136-часовых курсов 1140 евро). Он сказал, что предложил Лезговко найти работодателей, которые примут на работу людей после переквалификации, тогда можно будет вернуться к этому вопросу.

В похожей истории Лезговко фигурировала в 2011 году. Тогда Лезговко также обращалась как с жалобами, так и в суды, но суды признали ее иски необоснованными.

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Общество

На Литовской бирже труда фиксируют странные вещи

Labour Exchange
На Литовской бирже труда происходят странные вещи. Это важное ведомство, которое должно заботиться о возвращении безработных на рынок труда, уже в течение некоторого времени демонстрирует внимание одной частной компании, предоставляющей услуги по обучению - клайпедских безработных за государственный счет обещают переквалифицировать в страховых агентов, поскольку эта профессия сейчас очень привлекательна.

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