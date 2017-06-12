На литовско-белорусской границе обнаружены следы двух медведей

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BNS
понедельник, 12 июня 2017 г. 16:38
Служба охраны госграницы сообщает, что пограничники Павоверяйской заставы обнаружили следы двух медведей у границы с Беларусью, недалеко от деревни Гелядне (Швенченский район). Это лесистая местность.
Lokys
© Shutterstock

На контрольной полосе площадью 5 м пограничники обнаружили необычные следы: их оставили два проходивших рядом медведя. Следы вели с литовской стороны на белорусскую.

По данным СОГГ, это на самом деле следы медведей, это подтвердили эксперты, которые видели фотографии.

Meškos pėdsakai
Meškos pėdsakai
© VSAT

В мае этого года в Литве дважды видели медведей: в середине мая в Тракайском районе, а в конце - в Кайшядорском районе.

Специалист Министерства охраны окружающей среды Селямонас Палтанавичюс сказал BNS, что скорее всего оба раза был замечен один и тот же медведь, который забрел в Литву из Беларуси. Он прогнозировал, что медведь вернется восвояси.

В 1967 г. медведь был замечен в Алитусском, в 1968 г. – в Варенском районах, в 1975 г. в Биржайском районе, а в 1982 г. в Укмергском, в 2009 г. – в Лабанорской пуще. 6 лет назад пограничники зафиксировали следы медведя в Лаворишкес, недалеко от Вильнюса. 15 лет назад медведь был замечен рядом с Вильнюсом, на Неменчинском шоссе.

BNS
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